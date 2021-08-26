Горняк22
Горняк

Сегодня в Горняке: 26.08.2021: Внимание отключение электроэнергии! |

Горняк22
15 часов Ago

Внимание отключение электроэнергии!

25.08.21 г. Горняк с 09-00 до 17-00 ул. Кирова(неч 61-89), ул. Кирова(чет 28-38), ул. Первомайская(4, 6, 11).

26.08.21 п. Ремовка с 11-00 до 16-00.   

Официальный сайт Локтевского района

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