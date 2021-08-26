Горняк22
Горняк

Сегодня в Горняке: 26.08.2021: Полиция информирует: ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!

Горняк22
15 часов Ago

ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!от 25 августа 2021 года

С целью снижения количества дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями в состоянии опьянения. Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району, 26.08.2021 г. на территории Локтевского района и г. Горняка будет проводиться целенаправленное профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей транспортных средств, на предмет выявление признаков состояния опьянения.

Официальный сайт Локтевского района

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