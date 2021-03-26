ГОРНЯК22

Горняк

Сегодня в Горняке: 26.03.2021: Уважаемые работники и ветераны учреждений культуры района!

Мар 26, 2021
ГОРНЯК22 26.03.2021

Уважаемые работники и ветераны учреждений культуры района!от 25 марта 2021 года

От всей души поздравляю вас  с  профессиональным праздником – Днем работников культуры России!

 

В этот день мы выражаем свои чувства уважения и признания всем  тем, кто избрал  культуру своей профессией. Издревле человек стремился к сохранению прекрасного, и неслучайно в сфере культуры трудятся люди, глубоко осознающие и чувствующие все прекрасное, что  окружает нас в жизни. Именно вашим трудом красные дни календаря  и памятные даты становятся по-настоящему праздничными для сотен людей. Благодаря вашим идеям и кропотливой работе по их воплощению, жители нашего  района живут интересной жизнью, участвуют в культурных мероприятиях, оставляющих большой след в душе каждого его участника. Ваш труд поддерживает здоровое развитие личности, правильные понятия и любовь к творчеству у молодого поколения.  

 

Выражаю   Вам благодарность за профессионализм, любовь к прекрасному и стремление привить эту любовь другим.

 

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии! Пусть покоряются творческие вершины, реализуется творческий потенциал. Счастья, любви, удачи, успехов, заботы и понимания близких!

 

 

С уважение, глава района

Г.П. Глазунова

Официальный сайт Локтевского района

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