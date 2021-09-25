Сегодня в Горняке: 25.09.2021: Полиция информирует: ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!

ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!от 23 сентября 2021 года

С целью реализации мер, направленных на снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району, 24.09.2021 г. на территории Локтевского района и г. Горняка будет проводиться целенаправленное профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей транспортных средств, на предмет нарушения правил применения водителями и пассажирами ремней безопасности, перевозки детей.

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