Сегодня в Горняке: 25.09.2021: Полиция информирует: ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!

ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!от 23 сентября 2021 года

С целью реализации мер направленных на снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району, 28.09.2021 г. на территории Локтевского района и г. Горняка будет проводиться целенаправленное профилактическое мероприятие по соблюдению водителями транспортных средств правил проезда железнодорожных переездов.

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