Горняк22
Горняк

Сегодня в Горняке: 25.09.2021: Полиция информирует: ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!

Горняк22
9 часов Ago

ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!от 23 сентября 2021 года

С целью реализации мер направленных на снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району, 28.09.2021 г. на территории Локтевского района и г. Горняка будет проводиться целенаправленное профилактическое мероприятие по соблюдению водителями транспортных средств правил проезда железнодорожных переездов.

Официальный сайт Локтевского района

Добавить комментарий

Похожие записи:

Сегодня в Горняке: 25.09.2021: Полиция информирует: ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!

Сегодня в Горняке: 25.09.2021: Полиция информирует: ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!

Горняк22
9 часов Ago
ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!от 23 сентября 2021 годаС целью реализации мер, направленных на снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. Сотрудниками ОГИБДД ОМВД...
К Новым Рубежам: Ведущие ученые в сфере биотехнологий из разных стран мира примут участие в Международном форуме «БИОТЕХНОЛОГИИ: наука, образование, индустрия»

К Новым Рубежам: Ведущие ученые в сфере биотехнологий из разных стран мира примут участие в Международном форуме «БИОТЕХНОЛОГИИ: наука, образование, индустрия»

Горняк22
4 дня Ago
Ведущие ученые в сфере биотехнологий из разных стран мира примут участие в Международном форуме "БИОТЕХНОЛОГИИ: наука, образование, индустрия" . В...

Читать по теме:

ВТОПЕ: