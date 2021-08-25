Сегодня в Горняке: 25.08.2021: ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю проводит (горячую линию) по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей

ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю проводит (горячую линию) по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностейот 16 августа 2021 года

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Локтевском, Змеиногорском и Третьяковском районах (далее ТО Управления) во исполнение поручения Роспотребнадзора от 17.08.2021 № 22-00-11/1З-12З2-2021 «О проведении тематических горячих линий» в целях обеспечения защиты прав потребителей и повышения уровня правовой информированности граждан сообщает.

В период с 16 августа2021 г. по 27.08,2021 г. ТО Управления проводит (горячую линию) по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Специалисты консультируют граждан по вопросам реализации детских товаров, требований к маркировке, качеству и безопасности; а так же по вопросам реализации школьных принадлежностей, требований их маркировки, упаковки, транспортировки и хранения, помогут в оформлении претензии в адрес продавца,Номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках тематической (горячей линии), адреса консультационных центров и пунктов размещены на официальных сайтах территориальннх органов Роспотребнадзора.

Телефон (горячей линии): 8 (38586) З-12-42, З-28-41

Режим работы: пн.-чт.: с 8:30 до 17:00, обед с 12:45 до 13:15

пт.: с 8:30 до 16:00, обед с 12:45 до 13:15;

сб.-вс. — выходной.

Официальный сайт Локтевского района