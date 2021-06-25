Сегодня в Горняке: 25.06.2021: Внимание отключение электроэнергии!

Внимание отключение электроэнергии!

24.06.21 с 08-00 до 20-00 п. Масалиха ул Вокзальная м. Ассорти ул. Первомайская, ул. Набережнаяул.Строительная, ул.Фабричная, ул.Пролетарская, ул.Школьная.

25-26.06.21 г. Горняк с 09-00 до 17-00 ул.Суворова-чет(32-40а),ул.Суворова-неч(27-37), ул.Победы-неч(41-67), ул.Советская(16,19,24), ул.Пушкина(17,19)

27.06.21 г. Горняк с 09-00 до 17-00 ул.Абашкина(9,11,16), ул.Маяковского(129,130,132), ул.Победы(123), ул.Миронова(116,118,120), ул.Ленина(неч. 9-19), зернобанк, м.Мария Ра, м.Практика, м.Бис.

27.06.21. г. Горняк с 12-00 до 14-00 м.Сибирь, охотобщество, ул.Суворова-чет(42-48), ул.Суворова-неч(39-43), ул.Победы-чет(56-70), ул. Советская(25,27а), ул.Белинского-чет(46-52), ул.Белинского-неч(25-39), ул.Ленинградская-чет(30-38), ул.Ленинградская-неч(59-71), ул.Комсомольская(22, 24) ул.Суворова-чет(32-40а),ул.Суворова-неч(27-37), ул.Победы-неч(41-67), ул.Советская(16,19,24), ул.Пушкина(17,19) ул. Комсомольска(23,26,28), ул.Октябрьская-чет(2-10) ул.Октябрьская-нечет(7-13), мойка,база ООО»Жильё», м.н.Заправка, СЭС,м.н.»Сияра. «ул.Октябрьская(15,17), д/с»Чайка», маг»Светофор», гаражи, склад(д/с»Чайка»). контора ООО»Жильё», м.н. «Прогресс», котельная (стройгаз), ул.Первомайская (30), ул.Октябрьская(14,16). к-к «Шашлык», ул.Первомайская(16,35) ул.Белинского-чет(54-82), ул.Белинского-нечет.43 ул.Победы-чет(72-120). ул.Первомайская(39), ул.Ленинградская-чет(42-72) ул.Ленинградская-нечёт. (75-119) ул Гоголя чет( 58-124) неч (63-105), ул Ломоносова чет (36-64) неч (37-67), ул Алтайская чет (54-94) неч (59-95), ул Горького чет (44-82 ) неч (41-83 ), ул Шахтерская неч (61-107) чет (60-108), ул Молодежная чет (82-90 ) неч (51-109), ул Восточная (93-103).

27.06.21. г. Горняк с 10-00 до 12-00 ул.Каменная(неч 33-63), ул.Береговая(чет 2-14) ул.Береговая(неч 1-71), ул.Береговая(чет 18-24), ул.Каменная(неч 15-29)ул.Дорожная(1-7), ул.Фестивальная(неч 1-9а), ул.Фестивальная 12. ул.Фестивальная(чет 8-18), ул.Фестивальная(неч 11-19), ул.Садовая 46, ул.Титова(16-18) Дорожная -8.

29.06.21. г. Горняк с 12-00 до 17-00 м.Сибирь, охотобщество, ул.Суворова-чет(42-48), ул.Суворова-неч(39-43), ул.Победы-чет(56-70), ул.Советская(25,27а), ул.Белинского-чет(46-52), ул.Белинского-неч(25-39), ул.Ленинградская-чет(30-38), ул.Ленинградская-неч(59-71), ул.Комсомольская(22, 24) ул.Суворова-чет(32-40а),ул.Суворова-неч(27-37), ул.Победы-неч(41-67), ул.Советская(16,19,24), ул.Пушкина(17,19) л.Комсомольска(23,26,28),ул.Октябрьская-чет(2-10) ул.Октябрьская-нечет(7-13), мойка,база ООО»Жильё», м.н.Заправка, СЭС,м.н.»Сияра. «ул.Октябрьская(15,17), д/с»Чайка», маг»Светофор», гаражи, склад(д/с»Чайка»). контора ООО»Жильё», м.н. «Прогресс», котельная (стройгаз), ул.Первомайская (30), ул.Октябрьская(14,16). к-к «Шашлык», ул.Первомайская(16,35), ул.Белинского-чет(54-82), ул.Белинского-нечет.43 ул.Победы-чет(72-120). ул.Первомайская(39), ул.Ленинградская-чет(42-72) ул.Ленинградская-нечёт. (75-119) ул Гоголя чет( 58-124) неч (63-105), ул Ломоносова чет (36-64) неч (37-67), ул Алтайская чет (54-94) неч (59-95), ул Горького чет (44-82 ) неч (41-83 ), ул Шахтерская неч (61-107) чет (60-108), ул. Молодежная чет. (82-90) неч. (51-109), ул Восточная (93-103).

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