Сегодня в Горняке: 24.11.2021: Внимание отключение электроэнергии!

Внимание отключение электроэнергии!

24.11.21. г Горняк с 10-00 до 14-00 ул.Золотушинская(чет 2-14), ул.Золотушинская(неч 9-13), ул.Бурова(107, 109, 111, 113, 117), ул.Чапаева(чет 80-88), ул.Чапаева(неч 57-63),ул.Сибирская(1-14), ул.Рудничная(чет 30-50),ул.Усадебная(1-3).

с 14-00 до 17-00 ул.Усадебная(9, 15), ул.Бурова(чет 88-108), ул.Бурова(неч 85-105), ул.Пролетарская(1-18), ул.Северная(1-18), ул.Кооперативная(2-12).

25.11.21. с 09-00 до 17-00ул.Кооперативная(чет 14-28), ул.Кирова(чет 56-76), ул.Кирова(неч 107-127), ул.Гайдара(неч 19-29), ул.Коммунистическая(17-29), ул.Социалистическая(1-18), ул.Островского(чет 60-72), ул.Островского(неч 69-85), ул.Интернациональная(неч 1-17).

29.11.21 с 14-00 до 16-00 м. Сибирь, охотобщество, ул.Суворова-чет(42-48), ул.Суворова-неч(39-43), ул.Победы-чет(56-70), ул.Советская(25,27а), ул.Белинского-чет(46-52), ул.Белинского-неч(25-39), ул.Ленинградская-чет(30-38), ул.Ленинградская-неч(59-71), ул.Комсомольская(22, 24) ул.Суворова-чет(32-40а), ул.Суворова-неч(27-37), ул.Победы-неч(41-67), ул.Советская(16,19,24), ул.Пушкина(17,19) л.Комсомольска(23,26,28), ул.Октябрьская-чет(2-10), ул.Октябрьская-нечет(7-13), мойка, база ООО»Жильё», м.н.Заправка, СЭС,м.н.»Сияра. «ул.Октябрьская(15,17), д/с»Чайка», маг»Светофор», гаражи, склад(д/с»Чайка»). контора ООО»Жильё», м.н. «Прогресс», котельная (стройгаз), ул.Первомайская (30), ул.Октябрьская(14,16). к-к «Шашлык», ул. Первомайская(16,35) ул.Белинского-чет(54-82), ул.Белинского-нечет.43 ул.Победы-чет(72-120). ул.Первомайская(39), ул.Ленинградская-чет(42-72) ул.Ленинградская-нечёт. (75-119), ул. Гоголя чет( 58-124), неч. (63-105), ул. Ломоносова чет. (36-64) неч. (37-67), ул. Алтайская чет (54-94) неч (59-95), ул. Горького чет. (44-82 ) неч. (41-83 ), ул. Шахтерская неч. (61-107) чет. (60-108), ул. Молодежная чет. (82-90 ) неч. (51-109), ул. Восточная (93-103), автомойка мой сам, м-н Ассорти восточный, 11) с 09 до 11-00 ул. Семашко-чет(2-12), ул. Павлова(1-9), Некрасова 43-47.

Официальный сайт Локтевского района