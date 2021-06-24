Сегодня в Горняке: 24.06.2021: Краевой конкурс рисунков «Здоровая страна – здоровая нация»

Краевой конкурс рисунков «Здоровая страна – здоровая нация» от 23 июня 2021 года

Управление молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, Краевой дворец молодёжи при поддержке управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю приглашает жителей Алтайского края к созданию социальной рекламы против курения и наркомании.

К участию в краевом конкурсе рисунков «Здоровая страна – здоровая нация» приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 6 до 18 лет, проживающие на территории Алтайского края.

В конкурсных работах участники могут отразить следующие темы:

— популяризация здорового образа жизни – «Здоровая страна – здоровая нация!» (позитивное отношение к занятию спортом, правильному питанию, здоровому образу жизни);

— отказ от курения – «Брось курить – вдохни свободно» (негативное отношение к курению);

— отказ от употребления наркотиков – «Наркотикам – нет!» (негативное отношение к употреблению наркотиков, призыв никогда не употреблять наркотические вещества).

Для участия в конкурсе необходимо создать рисунок и направить его фотографию на электронный адрес nechaev.ivan97@yandex.ru до 11 июля 2021 года с темой письма «Здоровая страна – здоровая нация».

Необходимое разрешение фотографии – не менее 3000*4000 точек, формат изображения JPEG.

В письме нужно указать тему рисунка, ФИО участника, возраст, район проживания, контактный телефон.

Официальный сайт Локтевского района