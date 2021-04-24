Сегодня в Горняке: 24.04.2021: Приглашаем на праздник, посвящённый Дню пожарной охраны

Приглашаем на праздник, посвящённый Дню пожарной охраныот 23 апреля 2021 года

Главный подарок ждёт барнаульцев и гостей краевой столицы 24 апреля на площади Сахарова. Здесь состоится выставка современной и ретротехники, оборудования чрезвычайного ведомства, гости получат возможность приобщиться к проекту «Научись спасать жизнь», поболеть за участников «пожарных» соревнований. Также в программе мероприятий: «пожарные» развлечения для детей, фотосессии с пожарными машинами, мастер-классы по оказанию первой помощи пострадавшим и многое другое. Мы покажем возможности самой современной техники МЧС России, расскажем о ежедневной героической работе спасателей, о важности соблюдения правил пожарной безопасности и, конечно, о славных страницах истории службы. Начало мероприятия в 12:00.

А с 10:00 в этот день ретро и современная пожарная техника проедет в составе колонны по центральным улицам краевого центра!

Это уникальное, зрелищное событие, которое нельзя пропустить! Будет интересно, а главное полезно, приходите и поздравьте тех, кто рискует своей жизнью ради спасения людей!

Напоминаем: на наших мероприятиях действует масочный режим.

Официальный сайт Локтевского района