Сегодня в Горняке: 23.11.2021: МЧС информирует: Штормовое предупреждение на 22 и 23 ноября 2021 г.

Штормовое предупреждение на 22 и 23 ноября 2021 г.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23.11.2021

В районе: облачно. На большей части территории небольшие, местами умеренные, в предгорьях местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега, днём с дождём, местами метели, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный 12-17м/с, местами порывы 18-23м/с, местами по югу и востоку до 25-30м/с. Температура ночью 0…-5гр., местами по востоку -6…-11., днём 0…+5гр.

В Барнауле: Облачно. Ночью небольшие, днём умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, днём с дождём, метель. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 12-17м/с. Температура ночью -2…-4 гр., днем +1…+3 гр.

Населению Локтевского района перед планированием поездки необходимо ознакомиться с прогнозом погоды на сайте: https://www.ventusky.com., пользоваться Атласом рисков МЧС России на сайте: http://10.10.208.73, а также использовать мобильное приложение МЧС России, созданное с целью помощи гражданам, оказавшимся в сложных ситуациях, содержащее полезную информацию (карта рисков и опасностей по регионам, телефоны служб, рекомендации о правилах поведения при происшествиях различного характера (снежный занос на автодороге, природный пожар, отравление, землетрясение, паводок, потеря людей в природной среде, оказание первой помощи и т.д.).

Обо всех возникших нарушениях жизнедеятельности населения немедленно информировать оперативную дежурную смену ЕДДС Локтевского района (тел.:3-07-73), центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (тел.: 20-26-10, 20-26-03 — ОДС центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, 55-44-01– ОДС ОУКС ККУ.

Телефон экстренных служб — 01, 101, 112,

тел. горячей линии ГУ МЧС России по Алтайскому краю 8-385-2-20-25-86,

телефон доверия (8-385-2-65-82-19).

Официальный сайт Локтевского района