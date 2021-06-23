Сегодня в Горняке: 23.06.2021: Открытие стелы в честь ВДВ

Открытие стелы в честь ВДВот 22 июня 2021 года

18 июня 2021 года в 10.00 в г. Горняке Локтевского района близ городской площади состоялось открытие стелы, установленной в честь воинов, служивших в воздушно-десантных войсках.

Инициаторами строительства и возведения стелы выступили Локтевское отделение Алтайской краевой общественной организации содействия ветеранам десантных войск «Союз десантников Алтайского края», Локтевское отделение Алтайского краевого объединения «Российского Союза ветеранов Афганистана» и представители ВСООВДВ «Союз десантников России».

Открыл мероприятие военный комиссар Локтевского района Мальцев А.С.

С приветственными словами к присутствующим обратились глава района Г.П. Глазунова, заместитель главы Администрации города Горняка А.В. Дощинский, председатель Районного Совета ветеранов Л.Т. Мелихова, заместитель председателя Локтевского отделения Алтайского краевого объединения «Российского Союза ветеранов Афганистана» А.Ф. Мелихов.

Председатель Алтайской краевой общественной организации содействия ветеранам десантных войск «Союз десантников Алтайского края» Сошников С.Г. провел церемонию награждения участников мероприятия благодарственными письмами.

Медали «За верность десантному братству» вручены ветеранам ВДВ, военнослужащим в запасе и несущим службу в воздушно-десантных войсках.

Показательные выступления продемонстрировали юноши-спортсмены секции бокса Дома спорта «Родина» (тренер Головин А.В.). Парни показали приемы и технику, которые освоили за время занятий в секции. Данное спортивное направление курируется ВСООВДВ «Союз десантников России».

Весь праздник сопровождала живая музыка в исполнении творческого коллектива из г. Рубцовска «Нестарые волки».

А завершилось мероприятие коллективной фотосессией у возведенной стелы.

Официальный сайт Локтевского района