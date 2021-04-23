Сегодня в Горняке: 23.04.2021: МЧС информирует: Экстренное предупреждение об угрозе чрезвычайной ситуации на 22 -26 апреля 2021 года

Экстренное предупреждение об угрозе чрезвычайной ситуации на 22 -26 апреля 2021 года

(при составлении предупреждения использована информация Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» — филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»).

ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № 9

В Алтайском крае в период с 22 по 24 апреля 2021г местами, 25-26 апреля 2021г. на большей части территории края ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости).

Официальный сайт Локтевского района