Сегодня в Горняке: 23.03.2021: Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!

Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!от 19 марта 2021 года

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!

Важную роль для жителей района играет бесперебойная работа жилищно-коммунального хозяйства, от предприятий которого зависит стабильность работы систем жизнеобеспечения населенных пунктов, полноценная деятельность всех организаций. Своим трудом вы создаете тепло и уют в домах, на предприятиях и в учреждениях, обеспечивая комфортное проживание для жителей Пензенского района. Ваша работа всегда на виду, каждый ежедневно, ежечасно ощущает и оценивает ее результаты.

Для нас давно стали привычными коммунальные блага, и мы порой не задумываемся, какого труда стоит обеспечить стабильную работу большого разветвленного коммунального хозяйства. На плечах работников коммунальной сферы лежит огромный груз ответственности за жизнь всего района. Работа в сфере бытового обслуживания населения требует больших знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и умения работать с людьми. От вашего профессионализма, качества предоставляемых услуг, душевного тепла во многом зависит настроение людей, благополучие и условия их жизни.

Я благодарю за многолетний труд, ответственное отношение к делу ветеранов жилищно-коммунального хозяйства и сферы бытового обслуживания населения! Желаю стабильности, осуществления планов, больших вам успехов, движения вперед уверенными и твердыми шагами. Больше благодарных слов! Счастья и благополучия вам и вашим близким!

С уважением, глава района

Г.П. Глазунова

Официальный сайт Локтевского района