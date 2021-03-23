Сегодня в Горняке: 23.03.2021: Внимание отключение электроэнергии!

Внимание отключение электроэнергии!

25.03.21. г. Горняк с 09-00 до 11-00 ул.Комсомольска(23,26,28), ул.Октябрьская-чет(2-10) ул.Октябрьская-нечет(7-13), мойка,база ООО»Жильё», м.н.Заправка, СЭС,м.н.»Сияра. «ул.Октябрьская(15,17), д/с»Чайка», маг. «Светофор», гаражи, склад(д/с»Чайка»). контора ООО»Жильё», м.н. «Прогресс», котельная (стройгаз), ул. Первомайская (30), ул.Октябрьская(14,16). к-к «Шашлык», ул.Первомайская(16,35) ул.Белинского-чет(54-82), ул.Белинского-нечет.43 ул. Победы-чет(72-120). ул.Первомайская(39), ул.Ленинградская-чет(42-72) ул.Ленинградская-нечёт. (75-119)

25.03.21. г. Горняк. с10-00 до 12-00 ул.Заводская (1,3,5), ул.Строительная (2,4,5а,6,8,10), КНС, ИП Перов ул.Строительная (1а,3а), ул. Заводская (1а,3а,7,7а), магазин, ул.Заводская (2,4,6,8,9,9а,10,11,12,13,13а,14,16,18), ул.Полевая (1,3,5,7,9,11,13), ул.Заречная (2,3,3а,4,5,6,7,8,9,10,12,14), котельная №20

25.03.21. г. Горняк с 13-00 до 17-00. ул Чапаева неч , ул Рудничная , ул Золотушинская , ул Бурова, ул Сибирская , ул Свободы, ул Зеленая, Сигнальная. Миронова д132 к 5, 132 к 4, Бурова, Кирова, Абашкина, Пионерская, Довголя, Островского, Интернациональная, Коммунистическая, Гайдара,Миронова 109,107,105,134,136, Чкалова.

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