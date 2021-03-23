Сегодня в Горняке: 23.03.2021: Няня, учитель и друг: как ТВ развлекает и просвещает школьников на каникулах

Няня, учитель и друг: как ТВ развлекает и просвещает школьников на каникулахот 22 марта 2021 года

Ура, каникулы! 22 марта начинается передышка для детей и родителей. Отдых, как известно, дело серьезное. Часть забот об отдыхе берут на себя телеканалы, увеличивая объем детских программ. На телеэкранах школьников ждут как старые хиты, так и новинки эфира. Рассказываем, что федеральные телеканалы предлагают подрастающему поколению и как принимать ТВ без сбоев.

Что смотрят

Согласно исследованию Института современных медиа MOMRI, подавляющее большинство детей — 72% — ежедневно смотрят телевизор. По данным «Медиаскоп», дети от 4 до 8 лет предпочитают «Карусель», самый популярный телеканал у школьников от 9 до 17 лет — СТС. В пятерку востребованных у подростков каналов также входят ТНТ, «Первый» и «Россия 1». Все эти каналы входят в состав двух мультиплексов РТРС.

По телепредпочтениям детей можно определить их склонности. Ученые Калифорнийского университета считают, что сериалы любят дети, склонные к самоанализу и взаимодействию с окружающими, а на реалити-шоу залипают те, кто стремится стать известным и уделяет большое внимание внешнему виду.

Телеменю каникул подобрано на все вкусы. Канал «Карусель» увлекает самых младших телезрителей мультсериалами «Лунтик и его друзья», «Щенячий патруль» и программой «Спокойной ночи, малыши!». СТС показывает познавательное шоу «Галилео» и новую социальную программу «Колледж», в которой трудные подростки учатся ценить семью и определяются с будущей профессией. На «ТВ-Центре» выходит культовый «Ералаш», на «ТВ 3» — шоу «Лучший пес». «Первый канал» запустил восьмой по счету сезон шоу «Голос. Дети». На ТНТ стартовал завершающий сезон популярного шоу «Танцы». Образовательный проект «Полиглот» на «Россия К» помогает с нуля выучить основные европейские языки за 16 часов. Расписание этих и других передач доступно в мобильном приложении «Телегид».

Цифровая помощь растёт

Ученые уже ввели специальный термин «цифровое поколение» (от англ. Digital Natives — цифровые аборигены) для обозначения людей, родившихся после цифровой революции. Нынешние подростки привыкли получать информацию через интернет, быстро ориентируются в цифровой среде и сами подключают антенны как у себя дома, так и у бабушек и дедушек.

Тысячи старшеклассников проявили себя как волонтеры во время перехода на цифровое телевидение. Так, волонтер из Благовещенска Анастасия Вострикова установила рекорд в период отключения аналогового вещания в 2019 году. За выходные она установила землякам 71 телевизионную приставку.

Для справки

Как смотреть цифровое ТВ

В городе, деревне и на даче легко воспользоваться преимуществами цифрового эфирного ТВ. Для этого нужен телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2 и дециметровая антенна. К старому телевизору дополнительно требуется приставка DVB-T2.

Антенну нужно направить на ближайшую телебашню. Где она расположена, покажет интерактивная карта РТРС, ее адрес в интернете: карта.ртрс.рф. Либо можно просто поворачивать антенну, добиваясь наилучшей картинки. В большинстве телевизоров и приставок есть индикаторы уровня и качества сигнала, по ним удобно ориентироваться. Для уверенного и непрерывного приема уровень сигнала должен быть не ниже 60%, качество сигнала – 100%.

Важно подбирать антенну под особенности расположения квартиры. Необходимо учесть этаж, плотность застройки, ландшафт и расстояние от телебашни.

Комнатные антенны подходят для приема вблизи телебашни, в радиусе 5 км, в прямой видимости.

Наружные антенны без усилителя сигнала (пассивные) — самый рабочий тип антенны. Они принимают «цифру» в радиусе 20 км. Их устанавливают на крыше, балконе, оконной раме или внешней стене.

Наружные антенны с усилителем (активные) нужны на большом удалении от телебашни — на расстоянии до 80 км.

При выборе телеприставки важно обратить внимание на наличие поддержки стандарта DVB-T2. Лучше, если на приставке будет кнопка включения (пригодится в случае утери пульта). Выбирайте приставки с внешним блоком питания: его легко заменить в случае поломки.

Для телевизионных антенн необходимо применять кабель волновым сопротивлением 75 Ом. В случае проблем с приемом важно проверить не только антенну, но и кабель, места соединений и сгибов. Нередко причина сбоев — поврежденный или устаревший кабель.

Официальный сайт Локтевского района