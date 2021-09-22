Сегодня в Горняке: 22.09.2021: Внимание отключение электроэнергии!

Внимание отключение электроэнергии!

21.09.21 г. Горняк с 09-00 до 12-00 ул Абашкина 18, 20

22.09.21. г. Горняк с 10-00 до 17-00 район Фабрички. район Элеватора, район МСО,Копай, Известковый.

23.09.21. г. Горняк с 14-00 до 17-00. Северная сторона ул Чапаева неч , ул Рудничная , ул Золотушинская , ул Бурова, ул Сибирская , ул Свободы, ул Зеленая, Сигнальная. Миронова д132 к 5, 132 к 4, Бурова, Кирова, Абашкина, Пионерская, Довголя, Островского, Интернациональная, Коммунистическая, Гайдара, Миронова 109,107,105,134,136, Чкалова, Кооперативная.

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