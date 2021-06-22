Сегодня в Горняке: 22.06.2021: Молодым врачам у нас дорога

Молодым врачам у нас дорогаот 21 июня 2021 года

Есть ли проблема в сфере здравоохранения Горняка?

Есть, и лежит буквально на поверхности: острая нехватка врачей и медсестёр. Причём возникла эта беда не вчера.

Так что тема дефицита медицинского персонала в разговорах земляков всплывает часто и обсуждается весьма бурно. Закрыть потребности в кадрах руководство больницы пытается по-разному: размещает вакансии на сайтах, ищет желающих работать через ЦЗН. Ещё один способ — целевой набор в Алтайский государственный медуниверситет. Благодаря ему в прошлом году коллектив врачей пополнился молодыми участковыми терапевтами, которые вернулись после учёбы на малую родину.

Мы радуемся каждому дипломи­рованному новичку, который прихо­дит в наш коллектив, — заверяет за­меститель главврача Локтевской ЦБ по поликлинической работе М.А. Калужина. — В прошлом году к нам устро­ились на работу терапевты А.О. Плот­никова и Е.С. Сиволапова. Оба док­тора вернулись в родной район пос­ле окончания Алтайского меди­цинского университета, где обуча­лись по целевому направлению. И задача руководства — не только при­нять их в нашу медицинскую семью, но и помочь научиться работать в команде, принимать самостоятель­ные решения, а также закрепить их на рабочих местах, поддерживать стремление совершенствоваться.

По словам Маргариты Андреевны, на данный момент по целевому направлению от Локтевского района в АГМУ обучаются еще четырнадцать человек. Один из будущих докторов перешел на второй курс ординатуры: врач-рентгенолог. Оториноларинголог и психиатр-нарколог приступят к работе в Локтевской больнице с первого сентября текущего года.

Заключен договор на подготовку еще трех специалистов – врача-инфекциониста, анестезиолога-реаниматолога, хирурга. Правда, перед тем как приступить к работе, после обу­чения непосредственно в вузе им предстоит прохождение ординатуры. Ещё одна наша студентка среднего медицинского звена перешла на вто­рой курс Рубцовского медицинского колледжа. Что же касается нынеш­них выпускников школ — увы, в этом году пока никто не изъявил желания обучаться медицине по целевому направлению.

«Стать врачом — мечта детства»

Терапевт — специалист универсаль­ный. На приёме у такого специалиста побывал в своей жизни, пожалуй, каждый человек. Именно к терапев­ту обращаются в первую очередь и молодые пациенты, и люди старшего возраста, с самыми разными забо­леваниями. Потому «доктор широко­го профиля» должен иметь, соответ­ственно, очень широкий спектр ме­дицинских знаний.

Евгению Сергеевну Сиволапову нам можно, без обидного подтекста, на­зывать своим доморощенным вра­чом: девушка родилась и окончила школу в Горняке. А затем выпускни­ца СОШ №4 поступила учиться в Алтайский государственный меди­цинский университет.

— Стать врачом хотела с самого детства, — признаётся Евгения, — правда, сначала мечтала о профес­сии стоматолога, но постепенно пе­редумала. Приоритеты поменялись. Решила освоить лечебное дело: на мой взгляд, это одна из самых нуж­ных и благородных профессий — дарить людям здоровье, бороться за их жизнь.

Шесть лет учёбы пролетели, по словам собеседницы, словно одно мгновение. И вот в руках — долго­жданный диплом, а жирным плюсом к нему — солидный багаж знаний, в ос­новном, правда, пока теоретических.

Помню свой первый рабочий день, — рассказывает молодой док­тор, — сказать, мол, волновалась — это ничего не сказать! Был самый на­стоящий страх остаться один на один с человеком, которому нужна квали­фицированная помощь. Моя помощь… Сразу и резко осознаёшь это как ог­ромную ответственность — уже не теоретически, а в реальности. Так совпало, что первым пациентом ста­ла знакомая бабушки, и всё прошло достаточно спокойно. Выходя из ка­бинета, она даже похвалила меня. Скажу честно, на тот момент её сло­ва оказались очень-очень важны, поддержка со стороны пациентов была просто необходима. Вообще, поначалу работа налаживалась тя­желовато, многое казалось сложным и непонятным — в основном-, в плане документации. Помогали советы бо­лее опытных коллег. Первой моей наставницей стала районный тера­певт А. В. Жукова, к ней можно было обратиться по всем вопросам — все­гда подскажет и поможет. А если встречаются сложные пациенты, у которых много сопутствующих забо­леваний, мы собираем врачебную комиссию, чтобы принять макси­мально правильное решение и назна­чить эффективное лечение.

Когда автор (по рекомендации ру­ководства больницы) готовила этот материал о докторе Сиволаповой, её пациенты, узнав о будущей статье, с удовольствием дополнили портрет молодого врача, сказав немало доб­рых слов. Отзываются люди о Евге­нии Сергеевне как о грамотном, вни­мательном и душевном специалисте.

— Да, о таких врачах обязательно надо писать, — с энтузиазмом согла­силась дать свою характеристику одна из посетительниц поликлиники, — пусть это ещё молодая девушка, но хорошую профессиональную хватку уже видно. Она старается помочь каждому, на приёме всегда спокойно выслушает, всё необходимое подробно расскажет и подскажет. Без её внимания — спокойного, участливого и деятельного — не остался и мой муж, когда ему срочно понадобилось направление в диагностический центр.

Сама же Евгения Сергеевна убеждена: главным в работе врача всегда остаётся человеческий фактор. И доброжелательное, неравнодушное отношение к больному важно ничуть не меньше, чем знание инновационных способов лечения и эффективных препаратов.

— Но должна сказать, что не всё зависит только от врачей, — подытожила наша собеседница, — сам пациент должен понимать, что в любом возрасте важно следить за своим здоровьем. Простые правила, которые знают все, остаются всё такими же верными: правильно питаться, достаточно двигаться, избавляться от вредных привычек и регулярно проходить обследования. А самое главное, не заниматься самолечением и не запускать болезнь, надеясь на «всё само пройдёт».

«Училась, чтобы помогать людям»

Выбор профессии медицинского работника для участкового терапевта А.О. Плотниковой не является случайным. Наглядным примером для неё стали близкие люди: одна из сестёр мамы работает в инфекционном отделении Локтевской больницы, другая — на станции скорой и не­отложной помощи.

Ещё школьницей, — рассказывает Алина Олеговна, — чётко поняла, что хочу помогать людям. Определила для себя те предметы, которые ста­нут профильными при подготовке к сдаче экзаменов в медицинский вуз. Начала усиленно готовиться, основ­ной упор делая на химию и биологию. По рассказам знакомых ребят из чис­ла тех, кто уже учился медицине, знаёла, что будет ой как непросто. Раз­мышляла. Но всё же решилась, по­ступила. И действительно, понача­лу были слёзы. Несколько раздума­ла: «Больше не смогу, слишком на­грузка большая». Огромное спасибо маме — она в особо трудные момен­ты приезжала и поддерживала, не давала всё бросить.

Преподаватели и выпускники мед­вузов свидетельствуют: учёба в любом подобном заведении действи­тельно весьма сложна, но чем даль­ше, тем больше в этой сложности интересного. Главное, не выпасть из обоймы в первые годы: если студент выдерживает колоссальный прессинг начальных курсов, скорее всего, толк из него будет.

Подошло такое время и для группы Алины — шестнадцать вчерашних студентов получили статус докто­ров. К слову, в этой же группе учи­лась и Е.С. Сиволапова.

— Нет, мы с Евгенией Сергеевной не стали подружками в университете, — лукаво улыбаясь, отвечает на наше предположение Алина Олеговна. — И в школьные годы наша дружба не зародилась. Потому что подружились мы с нею ещё в детском саду! А 1 сентября 2020 года одновременно приступили к работе в Локтевской больнице, и теперь двери наших ка­бинетов находятся напротив. И это очень хорошо: когда у тебя есть на­стоящий друг, с которым идёшь од­ной дорогой… Помню ли я свой пер­вый рабочий день? Конечно, помню. Пациенты с осторожностью отнес­лись ко мне: «Совсем молоденькая докторша, только приехала после учёбы». Прошло несколько месяцев, и я теперь себя чувствую уверен­ней, ощущая окрепшее доверие зем­ляков. Работать стало легче.

Рабочий день врача-терапевта со­стоит из приёма в поликлинике, об­хода по вызовам. Участок А.О. Плотниковой, третий, далеко не малень­кий: улицы Павлова, Семашко, Мая­ковского, Ленина, Комсомольская и другие. Более того, за доктором за­креплены ещё три села — Вторая Ка­менка, Гилёво, Устьянка.

— Объём большой, в том числе и бу­мажной работы, — кивает Алина Оле­говна. — И, конечно, надо ходить по участку, знакомиться с людьми, за­глядывать к тем, кто давно не был у терапевта — мало ли, может, нуждается в помощи. В работе мне очень помогает участковая медсестра Ю.А. Охминцева-опытный, знающий человек, настоящий профессионал в своём деле.

На приём приходят люди с самыми разными жалобами. Наиболее распространённые болезни — гипертония, стенокардия, диабет. В холодное время года, как водится, идёт рост числа простудных заболеваний. По словам доктора, они легче поддаются лечению на раннем этапе, и чем скорее проблема выявлена, тем больше шансов на быстрое и полное выздоровление.

Стоит отметить, что приступили к работе оба молодых врача в непростое время — коронавирусная инфекция внесла свои изменения и сложности в работу медиков. И терапевты оказались на передовой борьбы с ковидом. Алина Олеговна, например, весь декабрь лечила больных в госпитале.

— Сейчас население вакцинируется, — завершает она разговор наиболее злободневной на сегодня темой, очень нужен коллективный иммунитет. Перед инъекцией все в обязательном порядке проходят осмотр, опять-таки, у терапевтов. Если есть противопоказания, врач не допустит до прививки. Такие случаи, к слову, встречаются в том числе и в Локтевском районе, но их единицы.

Отрадно, что коллектив ЦРБ пополнился молодыми кадрами, и хо­чется надеяться, что к нам они пришли надолго. Обе девушки призна­лись, что не собираются останавливаться на достигнутом и планируют продолжить обучение, теперь уже на врачей — специалистов более узких направлений. Только не уезжайте потом, девчата! Нашей больнице нужны доктора самых разных специальностей.

По материалам газеты

«К новым рубежам» от 19.06.2021, №24.

Официальный сайт Локтевского района