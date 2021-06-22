Сегодня в Горняке: 22.06.2021: Молодым врачам у нас дорога
Молодым врачам у нас дорогаот 21 июня 2021 года
Есть ли проблема в сфере здравоохранения Горняка?
Есть, и лежит буквально на поверхности: острая нехватка врачей и медсестёр. Причём возникла эта беда не вчера.
Так что тема дефицита медицинского персонала в разговорах земляков всплывает часто и обсуждается весьма бурно. Закрыть потребности в кадрах руководство больницы пытается по-разному: размещает вакансии на сайтах, ищет желающих работать через ЦЗН. Ещё один способ — целевой набор в Алтайский государственный медуниверситет. Благодаря ему в прошлом году коллектив врачей пополнился молодыми участковыми терапевтами, которые вернулись после учёбы на малую родину.
- Мы радуемся каждому дипломированному новичку, который приходит в наш коллектив, — заверяет заместитель главврача Локтевской ЦБ по поликлинической работе М.А. Калужина. — В прошлом году к нам устроились на работу терапевты А.О. Плотникова и Е.С. Сиволапова. Оба доктора вернулись в родной район после окончания Алтайского медицинского университета, где обучались по целевому направлению. И задача руководства — не только принять их в нашу медицинскую семью, но и помочь научиться работать в команде, принимать самостоятельные решения, а также закрепить их на рабочих местах, поддерживать стремление совершенствоваться.
По словам Маргариты Андреевны, на данный момент по целевому направлению от Локтевского района в АГМУ обучаются еще четырнадцать человек. Один из будущих докторов перешел на второй курс ординатуры: врач-рентгенолог. Оториноларинголог и психиатр-нарколог приступят к работе в Локтевской больнице с первого сентября текущего года.
Заключен договор на подготовку еще трех специалистов – врача-инфекциониста, анестезиолога-реаниматолога, хирурга. Правда, перед тем как приступить к работе, после обучения непосредственно в вузе им предстоит прохождение ординатуры. Ещё одна наша студентка среднего медицинского звена перешла на второй курс Рубцовского медицинского колледжа. Что же касается нынешних выпускников школ — увы, в этом году пока никто не изъявил желания обучаться медицине по целевому направлению.
«Стать врачом — мечта детства»
Терапевт — специалист универсальный. На приёме у такого специалиста побывал в своей жизни, пожалуй, каждый человек. Именно к терапевту обращаются в первую очередь и молодые пациенты, и люди старшего возраста, с самыми разными заболеваниями. Потому «доктор широкого профиля» должен иметь, соответственно, очень широкий спектр медицинских знаний.
Евгению Сергеевну Сиволапову нам можно, без обидного подтекста, называть своим доморощенным врачом: девушка родилась и окончила школу в Горняке. А затем выпускница СОШ №4 поступила учиться в Алтайский государственный медицинский университет.
— Стать врачом хотела с самого детства, — признаётся Евгения, — правда, сначала мечтала о профессии стоматолога, но постепенно передумала. Приоритеты поменялись. Решила освоить лечебное дело: на мой взгляд, это одна из самых нужных и благородных профессий — дарить людям здоровье, бороться за их жизнь.
Шесть лет учёбы пролетели, по словам собеседницы, словно одно мгновение. И вот в руках — долгожданный диплом, а жирным плюсом к нему — солидный багаж знаний, в основном, правда, пока теоретических.
- Помню свой первый рабочий день, — рассказывает молодой доктор, — сказать, мол, волновалась — это ничего не сказать! Был самый настоящий страх остаться один на один с человеком, которому нужна квалифицированная помощь. Моя помощь… Сразу и резко осознаёшь это как огромную ответственность — уже не теоретически, а в реальности. Так совпало, что первым пациентом стала знакомая бабушки, и всё прошло достаточно спокойно. Выходя из кабинета, она даже похвалила меня. Скажу честно, на тот момент её слова оказались очень-очень важны, поддержка со стороны пациентов была просто необходима. Вообще, поначалу работа налаживалась тяжеловато, многое казалось сложным и непонятным — в основном-, в плане документации. Помогали советы более опытных коллег. Первой моей наставницей стала районный терапевт А. В. Жукова, к ней можно было обратиться по всем вопросам — всегда подскажет и поможет. А если встречаются сложные пациенты, у которых много сопутствующих заболеваний, мы собираем врачебную комиссию, чтобы принять максимально правильное решение и назначить эффективное лечение.
Когда автор (по рекомендации руководства больницы) готовила этот материал о докторе Сиволаповой, её пациенты, узнав о будущей статье, с удовольствием дополнили портрет молодого врача, сказав немало добрых слов. Отзываются люди о Евгении Сергеевне как о грамотном, внимательном и душевном специалисте.
— Да, о таких врачах обязательно надо писать, — с энтузиазмом согласилась дать свою характеристику одна из посетительниц поликлиники, — пусть это ещё молодая девушка, но хорошую профессиональную хватку уже видно. Она старается помочь каждому, на приёме всегда спокойно выслушает, всё необходимое подробно расскажет и подскажет. Без её внимания — спокойного, участливого и деятельного — не остался и мой муж, когда ему срочно понадобилось направление в диагностический центр.
Сама же Евгения Сергеевна убеждена: главным в работе врача всегда остаётся человеческий фактор. И доброжелательное, неравнодушное отношение к больному важно ничуть не меньше, чем знание инновационных способов лечения и эффективных препаратов.
— Но должна сказать, что не всё зависит только от врачей, — подытожила наша собеседница, — сам пациент должен понимать, что в любом возрасте важно следить за своим здоровьем. Простые правила, которые знают все, остаются всё такими же верными: правильно питаться, достаточно двигаться, избавляться от вредных привычек и регулярно проходить обследования. А самое главное, не заниматься самолечением и не запускать болезнь, надеясь на «всё само пройдёт».
«Училась, чтобы помогать людям»
Выбор профессии медицинского работника для участкового терапевта А.О. Плотниковой не является случайным. Наглядным примером для неё стали близкие люди: одна из сестёр мамы работает в инфекционном отделении Локтевской больницы, другая — на станции скорой и неотложной помощи.
- Ещё школьницей, — рассказывает Алина Олеговна, — чётко поняла, что хочу помогать людям. Определила для себя те предметы, которые станут профильными при подготовке к сдаче экзаменов в медицинский вуз. Начала усиленно готовиться, основной упор делая на химию и биологию. По рассказам знакомых ребят из числа тех, кто уже учился медицине, знаёла, что будет ой как непросто. Размышляла. Но всё же решилась, поступила. И действительно, поначалу были слёзы. Несколько раздумала: «Больше не смогу, слишком нагрузка большая». Огромное спасибо маме — она в особо трудные моменты приезжала и поддерживала, не давала всё бросить.
Преподаватели и выпускники медвузов свидетельствуют: учёба в любом подобном заведении действительно весьма сложна, но чем дальше, тем больше в этой сложности интересного. Главное, не выпасть из обоймы в первые годы: если студент выдерживает колоссальный прессинг начальных курсов, скорее всего, толк из него будет.
Подошло такое время и для группы Алины — шестнадцать вчерашних студентов получили статус докторов. К слову, в этой же группе училась и Е.С. Сиволапова.
— Нет, мы с Евгенией Сергеевной не стали подружками в университете, — лукаво улыбаясь, отвечает на наше предположение Алина Олеговна. — И в школьные годы наша дружба не зародилась. Потому что подружились мы с нею ещё в детском саду! А 1 сентября 2020 года одновременно приступили к работе в Локтевской больнице, и теперь двери наших кабинетов находятся напротив. И это очень хорошо: когда у тебя есть настоящий друг, с которым идёшь одной дорогой… Помню ли я свой первый рабочий день? Конечно, помню. Пациенты с осторожностью отнеслись ко мне: «Совсем молоденькая докторша, только приехала после учёбы». Прошло несколько месяцев, и я теперь себя чувствую уверенней, ощущая окрепшее доверие земляков. Работать стало легче.
Рабочий день врача-терапевта состоит из приёма в поликлинике, обхода по вызовам. Участок А.О. Плотниковой, третий, далеко не маленький: улицы Павлова, Семашко, Маяковского, Ленина, Комсомольская и другие. Более того, за доктором закреплены ещё три села — Вторая Каменка, Гилёво, Устьянка.
— Объём большой, в том числе и бумажной работы, — кивает Алина Олеговна. — И, конечно, надо ходить по участку, знакомиться с людьми, заглядывать к тем, кто давно не был у терапевта — мало ли, может, нуждается в помощи. В работе мне очень помогает участковая медсестра Ю.А. Охминцева-опытный, знающий человек, настоящий профессионал в своём деле.
На приём приходят люди с самыми разными жалобами. Наиболее распространённые болезни — гипертония, стенокардия, диабет. В холодное время года, как водится, идёт рост числа простудных заболеваний. По словам доктора, они легче поддаются лечению на раннем этапе, и чем скорее проблема выявлена, тем больше шансов на быстрое и полное выздоровление.
Стоит отметить, что приступили к работе оба молодых врача в непростое время — коронавирусная инфекция внесла свои изменения и сложности в работу медиков. И терапевты оказались на передовой борьбы с ковидом. Алина Олеговна, например, весь декабрь лечила больных в госпитале.
— Сейчас население вакцинируется, — завершает она разговор наиболее злободневной на сегодня темой, очень нужен коллективный иммунитет. Перед инъекцией все в обязательном порядке проходят осмотр, опять-таки, у терапевтов. Если есть противопоказания, врач не допустит до прививки. Такие случаи, к слову, встречаются в том числе и в Локтевском районе, но их единицы.
Отрадно, что коллектив ЦРБ пополнился молодыми кадрами, и хочется надеяться, что к нам они пришли надолго. Обе девушки признались, что не собираются останавливаться на достигнутом и планируют продолжить обучение, теперь уже на врачей — специалистов более узких направлений. Только не уезжайте потом, девчата! Нашей больнице нужны доктора самых разных специальностей.
По материалам газеты
«К новым рубежам» от 19.06.2021, №24.