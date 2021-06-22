Сегодня в Горняке: 22.06.2021: МЧС информирует: Град, грозы и ветер

Град, грозы и ветер

Если вы окажетесь в непогоду на улице обходите рекламные щиты. Не укрывайтесь под деревьями. Во избежание травм при падении элементов конструкции крыш или фасадов зданий не прячьтесь от сильного ветра около стен домов. Оставьте автомобиль в гараже, а при его отсутствии – припаркуйте машину вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций. Не забудьте дома закрыть все окна.

В сильную непогоду стоит оставаться дома.

При грозе, управляя автотранспортным средством, постарайтесь припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, ухудшается сцепление с дорожным полотном, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, рыбачить.

Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или по телефону 112.

Официальный сайт Локтевского района