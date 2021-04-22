Сегодня в Горняке: 22.04.2021: 21 апреля — День местного самоуправления!

21 апреля — День местного самоуправления!от 21 апреля 2021 года

Уважаемые ветераны органов местного самоуправления, депутаты представительных органов, муниципальные служащие, жители Локтевского района!

Примите искренние поздравления с Днем местного самоуправления!

Это поистине всенародный праздник, поскольку касается каждого гражданина России. Местное самоуправление – это наиболее приближенное к людям звено власти, на которое сегодня возложена большая ответственность за социально-экономическое развитие территорий и благополучие жителей. Многие проблемы, с которыми зачастую сталкивается человек, решаются на муниципальном уровне. Наша общая цель — работать для людей и в интересах людей, в формате открытого диалога решать насущные вопросы.

Поздравляю с профессиональным праздником всех депутатов, и специалистов органов местного самоуправления. Нет более почетной и трудной профессии, чем служить людям, среди которых живешь, которые доверяют тебе свою судьбу и верят! На вас возложена большая ответственность перед обществом. От Ваших профессиональных, личностных, моральных качеств, грамотных решений и верности избранному делу во многом зависит эффективность и развитие местного самоуправления и будущее нашей страны.

Особые слова благодарности ветеранам органов местного самоуправления, которые стояли у истоков становления муниципального образования и внесли достойный вклад в развитие района.

Желаю стабильного развития, эффективной реализации намеченных проектов и успеха в вашей нелегкой, но благородной работе. Пусть в вашей жизни будет больше отзывчивых и открытых, надёжных людей. Будьте здоровы и счастливы!

С уважением глава района

Г.П.Глазунова

Официальный сайт Локтевского района