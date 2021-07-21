Сегодня в Горняке: 21.07.2021: Внимание отключение электроэнергии! |
Внимание отключение электроэнергии!
21-22.07.21 п Ремовка с 10-00 до 17-00 ул.Заводская, ул.Советская чет (12-34)
22.07.21. г. Горняк с 10-00 до 16-00. с 09-00 до 13-00 дом спорта «Родина»,м.Гурман, м.Ассорти, к.Роспечать, м.Мясной, ул.Островского-чет(30-38), ул.Миронова-чет(48-60)ул.Миронова-неч(73-81), ул.Советская-неч(5-9), ул.Горняцкая-чет(30-38), ул.Горняцкая-неч(29-33), ул.Маяковского(61-72), ул.Комсомольская-чет(4-12) м.Сибирь, охотобщество, ул.Суворова-чет(42-48), ул.Суворова-неч(39-43), ул.Победы-чет(56-70), ул.Советская(25,27а), ул.Белинского-чет(46-52), ул.Белинского-неч(25-39), ул. Ленинградская-чет(30-38), ул. Ленинградская-неч(59-71), ул.Комсомольская(22, 24) ул. Суворова-чет(32-40а), ул.Суворова-неч(27-37), ул.Победы-неч(41-67), ул.Советская(16,19,24), ул. Пушкина(17,19) л.Комсомольска(23,26,28),ул.Октябрьская-чет(2-10) ул.Октябрьская-нечет(7-13), мойка, база ООО»Жильё», м.н.Заправка, СЭС,м.н.»Сияра. «ул.Октябрьская(15,17), д/с»Чайка», маг»Светофор», гаражи, склад(д/с»Чайка»). контора ООО»Жильё», м.н. «Прогресс», котельная (стройгаз), ул.Первомайская (30), ул.Октябрьская(14,16). к-к «Шашлык», ул.Первомайская(16,35) ул. Белинского-чет(54-82), ул. Белинского-нечет.43 ул. Победы-чет(72-120). ул.Первомайская(39), ул.Ленинградская-чет(42-72), ул.Ленинградская-нечёт. (75-119), ул. Гоголя чет( 58-124) неч (63-105), ул. Ломоносова чет. (36-64) неч (37-67), ул. Алтайская чет. (54-94) неч. (59-95), ул Горького чет (44-82 ), неч. (41-83 ), ул. Шахтерская неч. (61-107), чет. (60-108), ул. Молодежная чет (82-90 ) неч. (51-109), ул. Восточная (93-103), автомойка мой сам, м-н Ассорти восточный.
23-24.07.21. п Ремовка с 10-00 до 17-00 ул Советская (7-1), (2-10). ул Комарова.