Сегодня в Горняке: 21.06.2021: Поздравление с Днем медработника!

Поздравление с Днем медработника!от 20 июня 2021 года

Уважаемые медицинские работники и ветераны здравоохранения Локтевского района!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Представители вашей профессии всегда пользовались особым уважением и почетом за то, что посвятили себя благороднейшему делу — заботе о здоровье человека. Ваша миссия сложна и ответственна, а труд требует полной отдачи сил, опыта, знаний, душевной щедрости. Врач учится всю жизнь, и каждый его рабочий день – это новая непростая задача.

Выражаю искреннюю и глубокую благодарность за Ваш труд, бескорыстие, терпение и доброту. Уверена, что Ваши знания, опыт, ответственное отношение к делу и впредь будут способствовать укреплению здоровья населения.

Желаю Вам профессиональных успехов и тех жизненных благ, которые Вы ежедневно дарите людям – здоровья, радости и уверенности в завтрашнем дне. Пусть самой большой наградой для вас станут улыбающиеся и благодарные лица ваших пациентов, которым Вы подарили радость здоровой жизни!

Мира и добра Вам и вашим семьям!

С уважением, глава района

Г.П. Глазунова

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