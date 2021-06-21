ГОРНЯК22 21.06.2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 21.06.2021: Поздравление с Днем медработника!

Горняк22
11 часов Ago

Поздравление с Днем медработника!от 20 июня 2021 года

Уважаемые медицинские работники и ветераны здравоохранения Локтевского района!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

 

Представители вашей профессии всегда пользовались особым уважением и почетом за то, что посвятили себя благороднейшему делу — заботе о здоровье человека. Ваша миссия сложна и ответственна, а труд требует полной отдачи сил, опыта, знаний, душевной щедрости. Врач учится всю жизнь, и каждый его рабочий день – это новая непростая задача.

 

Выражаю искреннюю и глубокую благодарность за Ваш труд, бескорыстие, терпение и доброту. Уверена, что Ваши знания, опыт, ответственное отношение к делу и впредь будут способствовать укреплению здоровья населения.

 

 Желаю Вам профессиональных успехов и тех жизненных благ, которые Вы ежедневно дарите людям – здоровья, радости и уверенности в завтрашнем дне. Пусть самой большой наградой для вас станут улыбающиеся и благодарные лица ваших пациентов, которым Вы подарили радость здоровой жизни!

 

Мира и добра Вам и вашим семьям!

 

  

С уважением, глава района       

Г.П. Глазунова

Официальный сайт Локтевского района

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