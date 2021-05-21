Сегодня в Горняке: 21.05.2021: Полиция информирует: ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!

ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!от 20 мая 2021 года

С целью профилактики дорожно – транспортного травматизма, а также повышения культуры поведения участников дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району, 22.05.2021 г. на территории Локтевского района и г. Горняка будет проводиться целенаправленное профилактическое мероприятие по соблюдению водителями транспортных средств правил проезда железнодорожных переездов.

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