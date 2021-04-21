Сегодня в Горняке: 21.04.2021: Весенний призыв в армию

Весенний призыв в армиюот 20 апреля 2021 года

Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают менять свой облик, служба становится всё более престижной, являясь сегодня для многих граждан надёжным социальным лифтом.

Совсем скоро очередные новобранцы пополнят армию и флот. Приближающийся призыв не обойдётся без масок и перчаток. Он пройдёт без послаблений и снятия ограничительных мер. С 01.04.2021г. по 09.04.2021г. в военном комиссариате Локтевского района прошло заседание призывной комиссии на которую привлеклись граждане 2003 года рождения, а также граждане старших призывных возрастов у которых истёк срок отсрочки от призыва или которые не были призваны по другим причинам. С учётом серьёзной эпидемиологической обстановки, связанной с угрозой распространяющегося коронавируса повлекло за собой внедрение новых, нестандартных методов проведения призывных мероприятий. Потоки прибывающих в военкомат молодых людей были разделены с учётом минимизации контактов с посетителями. При проведении мероприятий по призыву граждан в весенний период в обязательном порядке в военном комиссариате будет осуществляться барьерный контроль в виде обязательной термометрии, тестированием на наличие коронавирусной инфекции всех категорий граждан – от сотрудников военных комиссариатов и новобранцев до представителей воинских частей, прибывающих за пополнением. Сформированные команды будут допускаться к отправке только после получения отрицательных результатов тестов у призывников и старших команд. На случай если военнослужащий заболеет в пути следования к месту прохождения военной службы, в воинских эшелонах предусматриваются вагоны-изоляторы. Это позволит исключить риски заражения призывников.

Для обращений граждан по вопросам призыва работает «горячая линия» военного комиссариата Алтайского края (начальник отдела (призыва и подготовки граждан на военную службу) — 8-3852)-36-70-30, заместитель начальника отдела (подготовки и призыва граждан на военную службу) — 8(3852)-38-48-60, время работы с 8.00 до 12.00,с 13.00 до 17.00 в пятницу до 16.00, кроме выходных и праздничных дней).

Военный комиссариат

Локтевского района Алтайского края

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