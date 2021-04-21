Сегодня в Горняке: 21.04.2021: Полиция информирует: ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!

Сегодня в Горняке: 21.04.2021: Полиция информирует: ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!

21.04.2021 0 Автор Горняк22

ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!от 20 апреля 2021 года

ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району в целях снижение аварийности с участием водителей управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения 22.04.2021 г. на территории Локтевского района будет проводиться профилактическое мероприятие по массовой  проверке водителей транспортных средств, на предмет выявления признака состояния опьянения.

Официальный сайт Локтевского района

РубрикаГорняк

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