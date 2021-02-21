Сегодня в Горняке: 21.02.2021: К сведению депутатов, глав поселений, руководителей учреждений, организаций, предприятий и населения района

К сведению депутатов, глав поселений, руководителей учреждений, организаций, предприятий и населения районаот 19 февраля 2021 года
26 февраля 2021 года в 10 часов состоится очередная сессия Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва. Место проведения: г. Горняк, ул. Миронова, 97а (зал заседаний Администрации Локтевского района).
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указа Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», Указа Губернатора Алтайского края от 06.04.2020 № 50 «О внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44», в соответствии с Регламентом районного Совета депутатов проведение сессии планируется БЕЗ УЧАСТИЯ жителей района, руководителей и представителей организаций и предприятий (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, осуществляющих свою деятельность на территории района.
Депутатам Локтевского районного Совета депутатов в возрасте старше 65 лет, а также депутатам, имеющим хронические заболевания, рекомендуется соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от участия в очередной сессии Локтевского районного Совета депутатов, назначенной на 26.02.2021 года.
Депутатам Локтевского районного Совета депутатов, докладчикам, содокладчикам, организаторам сессии присутствующим в зале заседаний неукоснительно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по обеспечению основных правил профилактики распространения коронавирусной инфекции. Всем участникам сессии:
— защищать органы дыхания с помощью медицинских масок;
— в зале заседаний соблюдать дистанцию не менее 1,5-2 метров;
— обрабатывать руки антисептическим средством при входе в зал заседаний и выходе из него.
Повестка сессии:
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1.
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О состоянии преступности и обеспечении правопорядка на территории Локтевского района за 2 полугодии 2020 года и задачах на 1 полугодие 2021 года.
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2.
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О подготовке и проведении мероприятий по противопожарной безопасности и профилактике пожаров в пожароопасный период на территории муниципального образования Локтевский район Алтайского края.
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3.
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О внесении изменений в решение Локтевского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № 112 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования Локтевский район и должности муниципальной службы, и членов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования».
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4.
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О внесении изменений и дополнении в Устав муниципального образования Локтевский район Алтайского края.
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5.
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Об утверждении перечня имущества водоснабжения, в отношении которого планируется заключение концессионного соглашения.
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6.
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О даче согласия на передачу имущества из муниципальной собственности муниципального образования Локтевский район Алтайского края в муниципальную собственность муниципального образования город Горняк Локтевского района Алтайского края.
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7.
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Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Александровский сельсовет Локтевского района Алтайского края.
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8.
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Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Второкаменский сельсовет Локтевского района Алтайского края.
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9.
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Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Георгиевский сельсовет Локтевского района Алтайского края.
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10.
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Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Гилевский сельсовет Локтевского района Алтайского края.
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11.
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Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Ермошихинский сельсовет Локтевского района Алтайского края.
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12.
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Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Золотухинский сельсовет Локтевского района Алтайского края.
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13.
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Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Кировский сельсовет Локтевского района Алтайского края.
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14.
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Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Локтевский района Алтайского края.
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15.
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Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Локтевский сельсовет Локтевского района Алтайского края.
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16.
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Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Масальский сельсовет Локтевского района Алтайского края.
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17.
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Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Николаевский сельсовет Локтевского района Алтайского края.
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18.
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Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Новенский сельсовет Локтевского района Алтайского края.
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19.
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Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Новомихайловский сельсовет Локтевского района Алтайского края.
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20.
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Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Покровский сельсовет Локтевского района Алтайского края.
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21.
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Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Ремовский сельсовет Локтевского района Алтайского края.
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22.
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Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Самарский сельсовет Локтевского района Алтайского края.
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23.
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Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Успенский сельсовет Локтевского района Алтайского края.
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24.
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Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Устьянский сельсовет Локтевского района Алтайского края.
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25.
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О плане работы контрольно-счетной палаты Локтевского района Алтайского края на 2021 год.
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26.
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О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении районного бюджета за 2020 год.
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27.
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О проведении встречи депутатов Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва с жителями г. Горняка Локтевского района Алтайского края.
Официальный сайт Локтевского района