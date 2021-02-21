Сегодня в Горняке: 21.02.2021: К сведению депутатов, глав поселений, руководителей учреждений, организаций, предприятий и населения района

К сведению депутатов, глав поселений, руководителей учреждений, организаций, предприятий и населения районаот 19 февраля 2021 года

26 февраля 2021 года в 10 часов состоится очередная сессия Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва. Место проведения: г. Горняк, ул. Миронова, 97а (зал заседаний Администрации Локтевского района).

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указа Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», Указа Губернатора Алтайского края от 06.04.2020 № 50 «О внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44», в соответствии с Регламентом районного Совета депутатов проведение сессии планируется БЕЗ УЧАСТИЯ жителей района, руководителей и представителей организаций и предприятий (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, осуществляющих свою деятельность на территории района.

Депутатам Локтевского районного Совета депутатов в возрасте старше 65 лет, а также депутатам, имеющим хронические заболевания, рекомендуется соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от участия в очередной сессии Локтевского районного Совета депутатов, назначенной на 26.02.2021 года.

Депутатам Локтевского районного Совета депутатов, докладчикам, содокладчикам, организаторам сессии присутствующим в зале заседаний неукоснительно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по обеспечению основных правил профилактики распространения коронавирусной инфекции. Всем участникам сессии:

— защищать органы дыхания с помощью медицинских масок;

— в зале заседаний соблюдать дистанцию не менее 1,5-2 метров;

— обрабатывать руки антисептическим средством при входе в зал заседаний и выходе из него.

Повестка сессии:

1. О состоянии преступности и обеспечении правопорядка на территории Локтевского района за 2 полугодии 2020 года и задачах на 1 полугодие 2021 года. 2. О подготовке и проведении мероприятий по противопожарной безопасности и профилактике пожаров в пожароопасный период на территории муниципального образования Локтевский район Алтайского края. 3. О внесении изменений в решение Локтевского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № 112 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования Локтевский район и должности муниципальной службы, и членов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования». 4. О внесении изменений и дополнении в Устав муниципального образования Локтевский район Алтайского края. 5. Об утверждении перечня имущества водоснабжения, в отношении которого планируется заключение концессионного соглашения. 6. О даче согласия на передачу имущества из муниципальной собственности муниципального образования Локтевский район Алтайского края в муниципальную собственность муниципального образования город Горняк Локтевского района Алтайского края. 7. Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Александровский сельсовет Локтевского района Алтайского края. 8. Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Второкаменский сельсовет Локтевского района Алтайского края. 9. Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Георгиевский сельсовет Локтевского района Алтайского края. 10. Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Гилевский сельсовет Локтевского района Алтайского края. 11. Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Ермошихинский сельсовет Локтевского района Алтайского края. 12. Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Золотухинский сельсовет Локтевского района Алтайского края. 13. Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Кировский сельсовет Локтевского района Алтайского края. 14. Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Локтевский района Алтайского края. 15. Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Локтевский сельсовет Локтевского района Алтайского края. 16. Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Масальский сельсовет Локтевского района Алтайского края. 17. Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Николаевский сельсовет Локтевского района Алтайского края. 18. Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Новенский сельсовет Локтевского района Алтайского края. 19. Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Новомихайловский сельсовет Локтевского района Алтайского края. 20. Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Покровский сельсовет Локтевского района Алтайского края. 21. Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Ремовский сельсовет Локтевского района Алтайского края. 22. Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Самарский сельсовет Локтевского района Алтайского края. 23. Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Успенский сельсовет Локтевского района Алтайского края. 24. Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Устьянский сельсовет Локтевского района Алтайского края. 25. О плане работы контрольно-счетной палаты Локтевского района Алтайского края на 2021 год. 26. О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении районного бюджета за 2020 год. 27. О проведении встречи депутатов Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва с жителями г. Горняка Локтевского района Алтайского края.

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