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Горняк

Сегодня в Горняке: 21.02.2021: 23 февраля – День защитника Отечества!

Фев 21, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

23 февраля – День защитника Отечества!от 20 февраля 2021 года

Уважаемые жители Локтевского района!

 

Поздравляю Вас с праздником – Днём защитника Отечества!

 

Защита Родины всегда была и остается почетной обязанностью каждого гражданина.

 

Отдавая дань памяти павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины и других суверенных государств, выражаем сердечную благодарность за ратные заслуги всем, кто прошел фронтовыми дорогами Великой Отечественной войны, кто участвовал в урегулировании военных конфликтов на территории ближнего и дальнего зарубежья, кто сегодня самоотверженно несёт нелёгкую воинскую службу.

 

Ратное дело отцов и дедов в различных уголках страны достойно продолжают и наши земляки. Большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи вносят ветераны, чьи доблестные дела во славу страны служат примером для современного поколения.

 

Желаем всем доброго здоровья и счастья! Пусть в каждом доме будет благополучие, а на нашей родной земле – мир и спокойствие!

 

 

С уважением, глава района  

 Г.П. Глазунова

Официальный сайт Локтевского района

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