Сегодня в Горняке: 21.02.2021: 23 февраля – День защитника Отечества!

23 февраля – День защитника Отечества!от 20 февраля 2021 года

Уважаемые жители Локтевского района!

Поздравляю Вас с праздником – Днём защитника Отечества!

Защита Родины всегда была и остается почетной обязанностью каждого гражданина.

Отдавая дань памяти павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины и других суверенных государств, выражаем сердечную благодарность за ратные заслуги всем, кто прошел фронтовыми дорогами Великой Отечественной войны, кто участвовал в урегулировании военных конфликтов на территории ближнего и дальнего зарубежья, кто сегодня самоотверженно несёт нелёгкую воинскую службу.

Ратное дело отцов и дедов в различных уголках страны достойно продолжают и наши земляки. Большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи вносят ветераны, чьи доблестные дела во славу страны служат примером для современного поколения.

Желаем всем доброго здоровья и счастья! Пусть в каждом доме будет благополучие, а на нашей родной земле – мир и спокойствие!

С уважением, глава района

Г.П. Глазунова

Официальный сайт Локтевского района