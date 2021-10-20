Горняк22
Горняк

Сегодня в Горняке: 20.10.2021: Внимание отключение электроэнергии! |

Горняк22
5 часов Ago

Внимание отключение электроэнергии!

20.10.21.   г. Горняк с 09-00 до 17-00 ул. Фабричная(1а, 1б), ул. Дальняя(1-12), ул. Вокзальная(чет 2-56), ул. Вокзальная(неч 1-49), ул. Станционная(3).

 

21.10.21. г. Горняк с 10-00 до 17-00  д/сад Ромашка, м. Анюта, котельная №23, ул. Фабричная(неч 3-27а), ул. Вокзальная(18а, 20, 20а), ул. Станционная(неч 1, 1а) ул. Фабричная(чет 2-40), ул.Станционная(чет 2-8), ул. Фабричная(неч 29-35), ул.Мира(1-10), отд.связи ул. Фабричная(1а, 1б), ул. Дальняя(1-12), ул. Вокзальная(чет 2-56), ул. Вокзальная(неч 1-49), ул. Станционная(3) ул. Титова(чет 2-12), ул. Титова(неч 1-21).

Официальный сайт Локтевского района

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