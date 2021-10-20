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К Новым Рубежам: На заседании Правительства Алтайского края одобрен проект краевого бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
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