Сегодня в Горняке: 20.04.2021: Заседание Комитета Общероссийского Конгресса муниципальных образований по делам молодежи

Заседание Комитета Общероссийского Конгресса муниципальных образований по делам молодежиот 16 апреля 2021 года

20 апреля 2021 года с 09:00 до 11:00 (время московское) состоится заседание Комитета Общероссийского Конгресса муниципальных образований (далее — Конгресс) по делам молодежи на тему «Молодежь и выборы: тенденции и практики 2021 года».

К участию приглашены представители Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, молодежных избирательных комиссий и волонтерские организации.

Дискуссия пройдет в формате ZOOM-конференции.

Ссылка для регистрации:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwof-qhqzgsGNYIYXNJ8VNz2OWqv-XfyU9-

После регистрации вы получите ссылку для входа.

Приложение: программа заседания Комитета

По всем техническим вопросам обращайтесь в дирекцию Конгресса:

+7 (915) 322-49-30 Дарья Асланова, руководитель Центра межмуниципального и международного сотрудничества Конгресса

+7 (926) 406-42-60 Евгений Бабин, помощник исполнительного директора

Программа заседания Комитета Конгресса по делам молодежи

9.00 — 9.15 (время московское)

Открытие заседания Комитета по делам молодежи.

Вступительное слово.

Кидяев Виктор Борисович, президент ОКМО, председатель Высшего Совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Сапко Игорь Вячеславович, председатель Комитета Конгресса по делам молодежи, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления

9.15 – 9.25

«Повышение электоральной активности молодежи на выборах»

Мазуревский Константин Сергеевич, член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

9.25 – 9.35

«Повышение электоральной активности молодежи в рамках деятельности Росмолодежи»

Платонов Андрей Иванович, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

9.35 – 9.45

«Участие молодых парламентариев в выборной кампании 2021 года»

Воропаева Мария Александровна, председатель Молодежного парламента при Государственной Думе ФС РФ.

9.45 – 9.55

«Молодежные электоральные проекты Российского фонда свободных выборов»

Лесков Максим Александрович, исполнительный директор НКО «Российский фонд свободных выборов»

9.55 – 10.05

«О Союзе молодежных избирательных комиссий Российской Федерации»

Заурбек Хугаев, председатель Союза молодежных избирательных комиссий России.

10.05 – 10.15

«О работе МИК Пермского края в сети Интернет»

Мухин Михаил Александрович, председатель МИК Пермского края, директор Малой академии государственного управления Пермского края.

10.15 – 10.25

«Об использовании онлайн-систем голосования в современных электоральных процессах в России»

Барков Евгений Николаевич, менеджер по развитию платформы Polys АО «Лаборатория Касперского».

10.25 -.10.35

«О деятельности волонтерского движения «Ваш выбор»

Бородина Лидия Викторовна, руководитель волонтерской деятельности «Ваш Выбор», Волосовский муниципальный район Ленинградской области.

10.35 – 10.45

«О проекте Тульская городская школьная Дума»

Котова Анастасия Михайловна, куратор Тульской городской школьной Думы.

Переведенцев Никита, Председатель городской школьной избирательной комиссии.

10.45 – 11.00

Подведение итогов заседания

Сапко Игорь Вячеславович, председатель Комитета Конгресса по делам молодежи, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Официальный сайт Локтевского района