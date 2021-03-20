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Горняк

Сегодня в Горняке: 20.03.2021: Отменяется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Мар 20, 2021
Горняк22

Отменяется режим самоизоляции для граждан старше 65 летот 19 марта 2021 года

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в Указ от 31 марта 2020 года «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

 

Отменяется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Напомним: в предыдущей редакции указа ограничения для этих категорий граждан были продлены до 20 марта. С 1 апреля текущего года Фонд социального страхования прекращает выплаты за нахождение на больничном работающим людям в возрасте 65 плюс или страдающим хроническими заболеваниями.

 

Стоит отметить, что в адрес Правительства края многократно обращались руководители различных учреждений, в том числе культуры, образования, в которых работает много граждан старше 65 лет, с просьбами разрешить данным специалистам выйти на работу. Правительство региона заняло позицию осторожного, постепенного снятия ограничений с учетом эпидемиологической ситуации. Сегодня эпидситуация позволяет принять такое решение.

 

Также полностью сняты временные ограничения для проведения зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий. В предыдущей редакции указа предоставление развлекательных услуг запрещалось с 23 до 6 часов.

 

Изменения вступают в силу 21 марта.

 

Источник: https://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-otmenen-rezhim-samoizolyatsii-dlya-grazhdan-starshe-65-let_908921.html

Официальный сайт Локтевского района

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