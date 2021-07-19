ГОРНЯК22 20.07.2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 19.07.2021: С днём металлурга и днём рождения города Горняка!

Горняк22
18 часов Ago

С днём металлурга и днём рождения города Горняка!от 17 июля 2021 года

Уважаемые жители Локтевского района!

 

Поздравляю Вас с днём металлурга и днём рождения города Горняка! Хочется пожелать городу мира и благополучия, дальнейшего развития и процветания, а всем жителям – счастья, здоровья и успехов в новых свершениях! Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом, радостью и верой в лучшее!

 

 

Глава района

Г. П. Глазунова

Официальный сайт Локтевского района

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