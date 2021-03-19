Сегодня в Горняке: 19.03.2021: Начинается прием заявок на конкурс грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики в 2021 году

Начинается прием заявок на конкурс грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики в 2021 годуот 18 марта 2021 года

Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края объявляет конкурс социально значимых проектов на предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодёжной политики.

Целью предоставления гранта является поддержка, развитие и распространение лучших практик в сфере молодежной политики на территории Алтайского края в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Развитие молодежной политики в Алтайском крае», утвержденной постановлением Правительства Алтайского края от 10.04.2020 №156.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по ссылке — http://altaimolodoi.ru/nachinaetsya-priem-zayavok-na-konkurs-grantov-gubernatora-altajskogo-kraya-v-sfere-molodezhnoj-politiki-v-2021-godu/

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