Сегодня в Горняке: 19.03.2021: Международный конкурс «Письмо солдату. Победа без границ»

Международный конкурс «Письмо солдату. Победа без границ»от 18 марта 2021 года
По инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой и Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» институт
уполномоченного по правам ребенка проводит Международный конкурс «Письмо солдату. Победа без границ».
Данный конкурс направлен на:
1. Содействие сохранению памяти о Великой Отечественной войне в детской и молодежной среде;
2. Развитие и укрепление культурных связей между представителями народов стран СНГ на основе общей истории и сохранения памяти о Великой Победе;
3. Содействие сохранению и развитию преемственности поколений;
4. Привлечение внимания современных детей и молодежи к военноисторическому наследию стран СНГ;
5. Приобщение детей к исследовательской деятельности, а также развитие творческого потенциала и креативного мышления участников.
На конкурс принимаются работы по следующим номинациям:
«Письмо». В номинацию входят работы участников в текстовом виде, посвященные тематике Великой Отечественной войны. В работах внутри данной номинации участники обращаются к участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны и т.д.
Подноминации: стихотворение, проза.
«Рисунок». В номинацию входят работы участников, выполненные в любой технике, раскрывающие тематику Великой Отечественной войны.
Подноминации: портрет, пейзаж, натюрморт.
«Видео». В номинацию входят видеоролики, снятые участниками самостоятельно, посвященные тематике Великой Отечественной войны.
Подноминации: интервью, мультфильм; творческий номер, рассказ.
К участию приглашаются дети из Российской Федерации и зарубежных государств в возрасте от 7 до 17 лет (включительно).
Для участия в конкурсе необходимо Материалы предоставляются в электронном виде через специальную форму на сайте https://письмо-солдату.рус
Прием работ осуществляется до 6 апреля 2021 года.
С условиями участия можно ознакомиться на сайте hthttps://письмо-солдату.рус/положение/.
Официальный сайт Локтевского района