Сегодня в Горняке: 19.03.2021: Международный конкурс «Письмо солдату. Победа без границ»

Международный конкурс «Письмо солдату. Победа без границ»от 18 марта 2021 года

По инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой и Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» институт

уполномоченного по правам ребенка проводит Международный конкурс «Письмо солдату. Победа без границ».

Данный конкурс направлен на:

1. Содействие сохранению памяти о Великой Отечественной войне в детской и молодежной среде;

2. Развитие и укрепление культурных связей между представителями народов стран СНГ на основе общей истории и сохранения памяти о Великой Победе;

3. Содействие сохранению и развитию преемственности поколений;

4. Привлечение внимания современных детей и молодежи к военноисторическому наследию стран СНГ;

5. Приобщение детей к исследовательской деятельности, а также развитие творческого потенциала и креативного мышления участников.

На конкурс принимаются работы по следующим номинациям:

«Письмо». В номинацию входят работы участников в текстовом виде, посвященные тематике Великой Отечественной войны. В работах внутри данной номинации участники обращаются к участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны и т.д.

Подноминации: стихотворение, проза.

«Рисунок». В номинацию входят работы участников, выполненные в любой технике, раскрывающие тематику Великой Отечественной войны.

Подноминации: портрет, пейзаж, натюрморт.

«Видео». В номинацию входят видеоролики, снятые участниками самостоятельно, посвященные тематике Великой Отечественной войны.

Подноминации: интервью, мультфильм; творческий номер, рассказ.

К участию приглашаются дети из Российской Федерации и зарубежных государств в возрасте от 7 до 17 лет (включительно).

Для участия в конкурсе необходимо Материалы предоставляются в электронном виде через специальную форму на сайте https://письмо-солдату.рус

Прием работ осуществляется до 6 апреля 2021 года.

С условиями участия можно ознакомиться на сайте hthttps://письмо-солдату.рус/положение/.

Официальный сайт Локтевского района