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Горняк

Сегодня в Горняке: 19.03.2021: Международный конкурс «Письмо солдату. Победа без границ»

Мар 19, 2021
Горняк22

Международный конкурс «Письмо солдату. Победа без границ»от 18 марта 2021 года

По инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой и Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» институт
уполномоченного по правам ребенка проводит Международный конкурс «Письмо солдату. Победа без границ».

Данный конкурс направлен на:
1. Содействие сохранению памяти о Великой Отечественной войне в детской и молодежной среде;
2. Развитие и укрепление культурных связей между представителями народов стран СНГ на основе общей истории и сохранения памяти о Великой Победе;
3. Содействие сохранению и развитию преемственности поколений;
4. Привлечение внимания современных детей и молодежи к военноисторическому наследию стран СНГ;
5. Приобщение детей к исследовательской деятельности, а также развитие творческого потенциала и креативного мышления участников.

На конкурс принимаются работы по следующим номинациям:
«Письмо». В номинацию входят работы участников в текстовом виде, посвященные тематике Великой Отечественной войны. В работах внутри данной номинации участники обращаются к участникам  Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны и т.д.

Подноминации: стихотворение, проза.

«Рисунок». В номинацию входят работы участников, выполненные в любой технике, раскрывающие тематику Великой Отечественной войны.

Подноминации: портрет, пейзаж, натюрморт.

«Видео». В номинацию входят видеоролики, снятые участниками самостоятельно, посвященные тематике Великой Отечественной войны.

Подноминации: интервью, мультфильм; творческий номер, рассказ.

К участию приглашаются дети из Российской Федерации и зарубежных государств в возрасте от 7 до 17 лет (включительно).

Для участия в конкурсе необходимо Материалы предоставляются в электронном виде через специальную форму на сайте https://письмо-солдату.рус

Прием работ осуществляется до 6 апреля 2021 года.

С условиями участия можно ознакомиться на сайте hthttps://письмо-солдату.рус/положение/.

Официальный сайт Локтевского района

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