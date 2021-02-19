Сегодня в Горняке: 19.02.2021: Внимание отключение электроэнергии! | • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Внимание отключение электроэнергии!

18.02.21. г Горняк с 09-00 до 11-00 ул.Стадионная(чет 2-28), ул.Садовая(12, 35), ул.Ленинградская(чет 2-18), ул.Больничная(чет 2-16), ул.Новая(1-13), ул.Путевая(1-10), ул.Калинина(неч 1-9).

18.02.21. г Горняк с 13-00 до 15-00 ул.Миронова-чет(62-110), ул.Миронова-неч(85-95), ул.Первомайская(8, 13, 15).

18.02.21. г Горняк с15-00 до 17-00 ул.Фабричная(1а, 1б), ул.Дальняя(1-12), ул.Вокзальная(чет 2-56), ул.Вркзальная(неч 1-49), ул.Станционная(3).

19.02.21. г Горняк с 13-00 до 14-00 д/сад Ромашка, м.Анюта, м.Восход, котельная №23, ул.Фабричная(неч 3-27а), ул.Вокзальная(18а, 20, 20а), ул.Станционная(неч 1, 1а), гаражи.

19.02.21. г Горняк с 14-00 до 15-00 ул.Гоголя-чет(78, 86, 90, 102, 106, 108), ул.Горького-чет(44, 46, 50, 54, 56, 64, 66, 72), ул.Горького-неч(41, 43, 47, 63, 69, 71).

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