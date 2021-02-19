Сегодня в Горняке: 19.02.2021: МЧС информирует: Экстренное предупреждение об угрозе чрезвычайной ситуации на 19 - 20 февраля 2021 года • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Экстренное предупреждение об угрозе чрезвычайной ситуации на 19 — 20 февраля 2021 года

В Алтайском крае 19 и ночью 20.02.2021 ожидается мокрый снег с дождём, переходящий в снег, местами сильные осадки, гололёдные явления, метели, отложение мокрого снега, усиление ветра до 15-20м/с, во второй половине ночи и днём 19 февраля по югу порывы до 25м/с. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. Похолодание.

Рекомендованные превентивные мероприятия:

оповестить администрации городских, сельских поселений и население;

перевести органы местного самоуправления в режим «повышенной готовности»;

проверить готовность сил и средств аварийных служб к реагированию;

уточнить план эвакуации населения, проверить готовность ПВР;

проверить готовность к работе резервных источников электропитания;

проверить готовность к работе пунктов обогрева и питания;

уточнить наличие материальных и финансовых средств для ликвидации последствий возможных ЧС на территории края;

уточнить информацию о наличии запасов медикаментов и средств оказания медицинской помощи в медицинских учреждениях;

уточнить готовность торговых точек по обеспечению населения продуктами и товарами первой необходимости;

подготовить к обеспечению устойчивого снабжения объектов экономики энергией, топливом, водой от автономных источников энерго- и водоснабжения;

организовать работу с населением по мерам пожарной безопасности в жилом секторе;

организовать оповещение и информирование населения через все имеющиеся средства (СМИ, подворовой обход, операторов сотовой связи, подвижными экипажами экстренных оперативных служб и др.) о прогнозируемых опасных метеоявлениях, возможном нарушении условий жизнедеятельности населения (повреждении (обрыве) ЛЭП, линий связи, повреждении (обрушении, срыве) ветхой кровли, нарушении в системе ЖКХ, ухудшении обстановки на автодорогах, возможном затруднении в подъезде к населённым пунктам);

рекомендовать населению перед планированием поездки ознакамливаться с прогнозом погоды на сайте Вентускай https://www.ventusky.com., пользоваться Атласом рисков МЧС России http://10.10.208.73. а также рекомендовать населению использовать мобильное приложение МЧС России, созданное с целью помощи гражданам, оказавшимся в сложных ситуациях, содержащее полезную информацию (карта рисков и опасностей по регионам, телефоны служб, рекомендации о правилах поведения при происшествиях различного характера (снежный занос на автодороге, обморожение, оказание первой помощи, природный пожар, отравление, отравление угарным газом, выхлопными газами, землетрясение, паводок, потеря людей в природной среде, и т.д.).

разместить экстренное предупреждение на официальном сайте муниципального образования;

провести инструктаж руководящего состава и лиц дежурно-диспетчерских служб по действиям в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций;

обо всех возникших нарушениях жизнедеятельности населения немедленно информировать оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (тел.: 20-26-10, 20-26-03 — ОДС центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, 55-44-01- ОДС ОУКС ККУ, телефон экстренных служб 01, 101, 112, тел. горячей линии Главного управления МЧС России по Алтайскому краю 8-385-2-20-25-86, телефон доверия 8-385-2-65-82-19).

Заместитель начальника Главного управления

(по государственной пожарной службе)

полковник внутренней службы

Н.Ф. Шнайдер

Официальный сайт Локтевского района