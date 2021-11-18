Сегодня в Горняке: 18.11.2021: Внимание отключение электроэнергии!

Внимание отключение электроэнергии!

17.11.21 г Горняк с 13-00 до 17-00

ул.Абашкина(9,11,16), ул.Маяковского(129,130,132), ул.Победы(123), ул.Миронова(116,118,120), ул.Ленина(неч. 9-19), м.Мария Ра.

18.11.21 г Горняк с 09-00 до 12-00

ул.Усадебная(9, 15), ул.Бурова(чет 88-108), ул.Бурова(неч 85-105), ул.Пролетарская(1-18), ул.Северная(1-18), ул.Кооперативная(2-12).

18.11.21 г Горняк с 13-00 до 17-00

ул.Усадебная(9, 15), ул.Бурова(чет 88-108), ул.Бурова(неч 85-105), ул.Пролетарская(1-18), ул.Северная(1-18), ул.Кооперативная(2-12).

19.11.21 г Горняк с 09-00 до 11-00

ул.Усадебная(9, 15), ул.Бурова(чет 88-108), ул.Бурова(неч 85-105), ул.Пролетарская(1-18), ул.Северная(1-18), ул.Кооперативная(2-12).

19.11.21 г Горняк с 12-00 до 16-00 ул.Усадебная(9, 15), ул.Бурова(чет 88-108), ул.Бурова(неч 85-105), ул.Пролетарская(1-18), ул.Северная(1-18), ул.Кооперативная(2-12) Адм.района, ДЮСШ, музей, стадион, м.Меркурий, ул.Абашкина(10,12), Центр.почта, ул.Кирова(97, 99), ул.Бурова(80, 82), ул.Абашкина 5, д/сад Звездочка(сп.корп), продснаб, ул.Абашкина(2, 3, 4, 6), ул.Довгаля(54) , адм.города, налоговая, д/сад Звездочка(кухня), ул.Абашкина(8), ул.Буров(61, 70, 72, 74, 76), ул.Кирова(93, 95), ул.Бурова(неч 65-77), ул.Некрасова(чет 2, 6), ул.Некрасова(неч 1-25), ул.Кирова(101, 103), м.Черемушки,ул Бурова(неч25-59),ул Ленина (2-4),ул Пионерская (1-5), Довгаля (неч 61-103), Довгаля (чет 56-88), Чапева (чет 32-78), Чапаева (неч 29-55), ул.Чапаева(52), ул.Рудничная(31-49), ул.Золотушинская(чет 2-14), ул.Золотушинская(неч 9-13), ул.Бурова(107, 109, 111, 113, 117), ул.Чапаева(чет 80-88), ул.Чапаева(неч 57-63),ул.Сибирская(1-14), ул.Рудничная(чет 30-50),ул.Усадебная(1-3), ул.Чапаева(неч 65-97), ул.Золотушинская(неч 1-7), ул.Свободы(1-18), ул.Гайдара(1-16), ул.Коммунистическая(1-14), ул.Зеленая(1-10, 12), ул.Сигнальная(2-8), ул.Рудничная(56-84), ул.Бурова(123, 125), ул.Кооперативная(чет 14-28), ул.Кирова(чет 56-76),ул.Кирова(неч 107-127), ул.Гайдара(неч 19-29),ул.Коммунистическая(17-29), ул.Социалистическая(1-18),ул.Островского(чет 60-72), ул.Островского(неч 69-85), ул.Интернациональная(неч 1-17), ул.Миронова(134), ул.Миронова(136), ул.Миронова 109ул.Чкалова(1-6), ул.Кирова(78, 80), ул.Зеленая(чет 16-32),ул.Зеленая(неч 11-29), ул.Сигнальная(чет 16-32), ул.Миронова, 132, корп №5, ул.Миронова, 132, корп №4.

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