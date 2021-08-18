Сегодня в Горняке: 18.08.2021: Полиция информирует: ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!
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