Сегодня в Горняке: 18.05.2021: Внимание отключение электроэнергии!

Внимание отключение электроэнергии!

18.05.21 г. Горняк с 12-00 до 12-15 и 16-30 до 16-45 кратковременное отключение

Южная часть города

18.05.21 г. Горняк с 12-00 до 17-00

ул.Комсомольска(23,26,28), ул.Октябрьская-чет(2-10) ул.Октябрьская-нечет(7-13), мойка,база ООО»Жильё», м.н.Заправка, СЭС, м.н.»Сияра» ул.Октябрьская(15,17), д/с»Чайка», маг»Светофор», гаражи, склад(д/с»Чайка») контора ООО»Жильё», м.н. «Прогресс», котельная (стройгаз), ул.Первомайская (30), ул.Октябрьская(14,16), к-к «Шашлык», ул.Первомайская(16,35) ул.Белинского-чет(54-82), ул.Белинского-нечет.43 ул.Победы-чет(72-120) м-н «Автостоп», м-н «Знак+», м.н.»Стройматериалы», часовня, ул.Первомайская(39), ул.Ленинградская-чет(42-72) ул.Ленинградская-нечёт. (75-119) ул.Калинина(37-39), ул.Пионерская(17) ул.Калинина-чет(46-98), отд.связи ул.Мамонтова-чет(34-68), ул.Мамонтова-неч(29-45), гаражи ул.Абашкина(18), ул.Ленина(23), ул.Абашкина(20) ул.Ленина(27,29), гаражи ул.Ленина(25а) ул. Некрасова (43,45)ул.Семашко-чет(2-12), ул.Павлова(1-9), ул. Некрасова, 47

21.05.21 г. Горняк с 12-30 до 16-30

П. Извесковый, Фабричка, капай, Элеватор, Южная часть города.

Официальный сайт Локтевского района