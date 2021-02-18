Сегодня в Горняке: 18.02.2021: Изменения в регистрации индивидуальных предпринимателей глав крестьянских (фермерских) хозяйств в Федеральной налоговой службе • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Изменения в регистрации индивидуальных предпринимателей глав крестьянских (фермерских) хозяйств в Федеральной налоговой службеот 15 февраля 2021 года

В 2020 году произошли изменения по регистрации индивидуальных предпринимателей глав крестьянских (фермерских) хозяйств в Федеральной налоговой службе. Учитывая, что Минсельхозом края ведется реализация мероприятий государственной программы по развитию сельского хозяйства, в том числе, в части оказания государственной грантовой поддержки индивидуальным предпринимателям главам КФХ, Министерством были направлены запросы и получены разъяснения от Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

В соответствии с приказом Федеральной налоговой службы от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617 отменяется регистрация крестьянских (фермерских) хозяйств в статусе «индивидуальных предпринимателей глав крестьянских (фермерских) хозяйств» путем отмены формы № Р21002 «Заявление о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства».

В свою очередь, вышеуказанным приказом ФИС утверждена форма № P21002 «Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя».

Согласно пункту 1 статьи 86.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, граждане, ведущие совместную деятельность в области сельского хозяйства без образования юридического лица на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства (ст. 23), вправе создавать юридическое лицо крестьянское (фермерское) хозяйство.

При государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства в форме юридического лица в регистрирующий орган по месту нахождения необходимо представить следующие документы:

заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № Р1100;

решение о создании юридического лица;

устав юридического лица;

Государственная пошлина при государственной регистрации юридического лица не уплачивается при направлении документов в регистрирующий орган заявителем в форме электронных документов через сайт ФНС России или Единый портал государственных и муниципальных услуг, а также при направлении документов в регистрирующий орган через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или нотариуса.

Пошаговый алгоритм регистрации юридических лиц размещен на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru: Главная страиица/деятелыюсть/Регистрация/Иные функции ФМС/Регистрация ЮЛ и ИП).

Таким образом, заявители, который планируют принять участие в текущем году в конкурсном отборе в рамках национального проекта по мероприятию «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» должны быть в статусе: крестьянского (фермерского) хозяйства юридического лица; индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности которых, является производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции, зарегистрированные на сельской территории в текущем финансовом году.

Заявители, планирующие принять участие в конкурсе по семейным животноводческим фермам, должны быть в статусе «индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства; крестьянского (фермерского) хозяйства юридического лица», число членов семьи (объединенное родством и (или) свойством) включая главу КФХ не менее 2х, зарегистрированные на сельской территории ИП КФХ более 12 месяцев. Размер гранта — не более 60% от стоимости бизнес-плана, 40 % — собственные средства.

Заявители, планирующие принять участие в конкурсе по новому направлению «грант «Агропрогресс» должны быть сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением ЛПХ, КФХ, ИП), включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность более 24 месяцев с даты регистрации на сельской территории. Требования к получению данного гранта следующие: льготный кредит в размере 75 %, средства гранта — 25%. собственные средства — 5 % от стоимости проекта.

В настоящее время Минсельхозом края ведется разработка нормативной правовой базы по условиям и требования участия в конкурных процедурах на получения грантовой поддержки. После утверждения НПА на официальном сайте Минсельхоза будет доступна необходимая информация.

Официальный сайт Локтевского района