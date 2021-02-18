Сегодня в Горняке: 18.02.2021: Алтайский фонд микрозаймов в 2020 году профинансировал проекты малого бизнеса региона на сумму более 1 млрд рублей • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Алтайский фонд микрозаймов в 2020 году профинансировал проекты малого бизнеса региона на сумму более 1 млрд рублейот 17 февраля 2021 года

Необходимо отметить, что расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам является важным направлением национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«За 2020 год было выдано 435 микрозаймов на сумму 1,006 млрд рублей. В планах на прошедший год было выдать займы на сумму 579 млн 350 тыс. рублей», — отметил исполнительный директор Алтайского фонда микрозаймов Владислав Уваров.

Для сравнения: за 2019 год было выдано 330 займов на сумму 575,6 млн рублей. Таким образом, в сравнении с прошлым годом прирост числа выданных займов составил 33%, общая сумма выданных займов увеличилась на 74%.

Необходимо отметить, что рост объема кредитования региональным фондом проектов малого бизнеса стал возможен благодаря докапитализации средств фонда, в том числе в рамках реализации программы ускоренного социально-экономического развития Алтайского края, и предложению предпринимателям новых продуктов с увеличенными суммами займов и упрощенными условиями их получения.

В настоящее время капитализация регионального фонда микрозаймов превысила 1 млрд. рублей, что позволяет обеспечивать максимальную потребность субъектов малого бизнеса в льготных заемных средствах.

По вопросам получения финансовой поддержки можно обращаться по тел. (385-2) 538-070 или смотреть информацию на сайте фонда.

Источник: официальный сайт Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры: http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3346-190120212

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