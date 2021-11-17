Горняк22
Горняк

Сегодня в Горняке: 17.11.2021: Внимание отключение электроэнергии! |

Горняк22
7 часов Ago

Внимание отключение электроэнергии!

16.11.2021 г. Горняк с 13-00 до 17-00  ул. Абашкина(9,11,16), ул. Маяковского(129,130,132), ул. Победы(123),  ул. Миронова(116,118,120), ул. Ленина(неч. 9-19), м. Мария Ра.

Официальный сайт Локтевского района

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