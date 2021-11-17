Сегодня в Горняке: 17.11.2021: Внимание отключение электроэнергии! |
Внимание отключение электроэнергии!
16.11.2021 г. Горняк с 13-00 до 17-00 ул. Абашкина(9,11,16), ул. Маяковского(129,130,132), ул. Победы(123), ул. Миронова(116,118,120), ул. Ленина(неч. 9-19), м. Мария Ра.
Похожие записи:
Сегодня в Горняке: 17.11.2021: Полиция информирует: ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!
ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!от 15 ноября 2021 годаС целью снижения количества дорожно-транспортных происшествий, с участием пешеходов. Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по...
К Новым Рубежам: Цифровизация малого и среднего бизнеса будет поддержана государственными средствами
Минцифры России запускает новый механизм поддержки малого и среднего бизнеса — компании смогут приобретать ПО вдвое дешевле за счет компенсации...
К Новым Рубежам: В Алтайском крае стартовала Всероссийская неделя сбережений
8 ноября в крае стартовала Всероссийская неделя сбережений, организованная в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023...
К Новым Рубежам: Из «красной зоны» – с любовью: врачи Алтайского края находят свою судьбу и призвание, спасая больных коронавирусом
Почти 94 тысяч человек – по данным Минздрава Алтайского края, столько жителей региона заболело новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии....
К Новым Рубежам: Опрос о доступности лекарств для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19 проводит Народный фронт
Пройти анонимный опрос можно до 19 ноября. Он позволит выяснить, как на практике осуществляется оказание медицинской помощи. людям при заболевании...
К Новым Рубежам: Всегда рядом
Сбербанк, говорят его сотрудники, действительно сегодня рядом: в центре города, в компьютере, в планшете, смартфоне – с доступными, новыми и...