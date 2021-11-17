Сегодня в Горняке: 17.11.2021: Полиция информирует: ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!
ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!от 15 ноября 2021 года
С целью снижения количества дорожно-транспортных происшествий, с участием пешеходов. Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району, 16.11.2021 на территории Локтевского района и г. Горняка будет проводиться целенаправленное профилактическое мероприятие по предупреждению правонарушений среди водителей, не предоставляющих преимущество в движении пешеходам и допускаемых пешеходами, в том числе детьми.