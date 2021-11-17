Горняк22
Горняк

Сегодня в Горняке: 17.11.2021: Полиция информирует: ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!

Горняк22
7 часов Ago

ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!от 15 ноября 2021 года

С целью снижения количества дорожно-транспортных происшествий, с участием пешеходов. Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району, 16.11.2021 на территории Локтевского района и г. Горняка будет проводиться целенаправленное профилактическое мероприятие по предупреждению правонарушений среди водителей, не предоставляющих преимущество в движении пешеходам и допускаемых пешеходами, в том числе детьми.

Официальный сайт Локтевского района

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