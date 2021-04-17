Сегодня в Горняке: 17.04.2021: Закрытие офиса филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю в Локтевском районе |

Сегодня в Горняке: 17.04.2021: Закрытие офиса филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю в Локтевском районе |

17.04.2021 0 Автор Горняк22

Закрытие офиса филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю в Локтевском районе

Офис филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Алтайскому краю
в Локтевском районе
прекратил работу.

Получить услуги Росреестра
на территории района можно в филиале
Многофункционального центра
(г. Горняк, ул. Ленина, д. 10а)
E-mail: 26@mfc22.ru

тел.: 8 (38586) 30-7-41

График работы: Пн — Пт: 8.00 — 17.00

Сб, Вс: выходные дни

Официальный сайт Локтевского района

РубрикаГорняк

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