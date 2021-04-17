Сегодня в Горняке: 17.04.2021: Во Всемирный день радиолюбителя РТРС передает всем “73”!

Во Всемирный день радиолюбителя РТРС передает всем “73”!от 16 апреля 2021 года

18 апреля коротковолновики Земли отмечают Всемирный день радиолюбителя. Девиз этого года: «Любительское радио: Дома, но не одни”. “73” на радиокоде означает пожелание успеха.

Для многих сотрудников РТРС радиолюбительство – это хобби, ставшее профессией. Увлечение помогает развитию инженерного мышления и пониманию принципов работы. Поэтому в РТРС работают коллективные радиолюбительские радиостанции в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Тамбове, Краснодаре, Архангельске. Среди них много победителей мировых радиосоревнований. Радиостанция РТРС с позывным UF5D в разные годы занимала первое место в мире на Ukrainian DX Contest, второе место в мире на Marconi Contest, первое место в России на SAC Contest, первое место в чемпионате ЦФО на коротких волнах. Она находится в подмосковном Романцево, где в годы Великой Отечественной войны принимали радиограммы от партизанских отрядов.

Другая крупная радиолюбительская радиостанция РТРС уже 30 лет выходит в эфир из Краснодарского края. Ее позывные — RT6A и RZ6AZZ. Команда радиостанции — неоднократный победитель и призер соревнований World Wide Dx Contest, кубка России по радиосвязи на КВ в дисциплинах телефон и телеграф и других. Коллектив радиостанции RT6A провел более 300 тысяч радиосвязей с различными странами мира.

Всемирный день радиолюбителя празднуется в день создания Международного радиолюбительского союза, созданного 18 апреля 1925 года в Париже.

Выход в эфир — это азартная охота за DX — дальними или редкими странами, территориями, экзотическими островами. В эфире можно встретить радиолюбителей-королей, премьер-министров, космонавтов. Для поддержания азарта и развития радиосвязи радиолюбители устраивают акции, когда либо группа коротковолновиков начинает работу из точки, где любительских станций нет, например, из Северной Кореи или с необитаемого острова, либо проводят дни активности, когда какие-то станции получают уникальные позывные. По традиции, радиолюбители обмениваются после сеансов связи карточками. И иметь в коллекции карточки, подтверждающие уникальные сеансы, особо почетно.

В этом году радиолюбители РТРС планирует провести дни активности, посвященные 20-летнему юбилею предприятия. Дни активности будут проходить с 1 по 31 августа 2021 года, в которых также будут работать пять коллективных радиостанций РТРС с юбилейными позывными. В дни активности радиолюбители со всех стран мира смогут выполнить условия дипломов, учрежденных РТРС.

Попав в магию радиоэфира, вырваться оттуда почти невозможно. Радиолюбители были и остаются главными энтузиастами и движущей силой развития радио.

РТРС поздравляет коллег с праздником и передает всем “73”!

Официальный сайт Локтевского района