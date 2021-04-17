Сегодня в Горняке: 17.04.2021: Полиция информирует: ОМВД России по Локтевскому району объявляет набор для замещения вакантных должностей

Сегодня в Горняке: 17.04.2021: Полиция информирует: ОМВД России по Локтевскому району объявляет набор для замещения вакантных должностей17.04.2021
ОМВД России по Локтевскому району объявляет набор для замещения вакантных должностей
Достойная заработная плата, социальные гарантии.
Предъявляемые требования:
-наличие образования от среднего (полного) общего до любого высшего;
-возраст от 18 до 35 лет;
-годные по состоянию здоровья;
-наличие службы в Вооруженных силах РФ (для мужчин);
Справки по телефону 3-28-43
Инспектор ГРЛС
ОМВД России по Локтевскому району
лейтенант внутренней службы
Петросян Инна Владимировна