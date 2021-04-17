Сегодня в Горняке: 17.04.2021: Полиция информирует: ОМВД России по Локтевскому району объявляет набор для замещения вакантных должностей

ОМВД России по Локтевскому району объявляет набор для замещения вакантных должностей

Достойная заработная плата, социальные гарантии.

Предъявляемые требования:

-наличие образования от среднего (полного) общего до любого высшего;

-возраст от 18 до 35 лет;

-годные по состоянию здоровья;

-наличие службы в Вооруженных силах РФ (для мужчин);

Справки по телефону 3-28-43

Инспектор ГРЛС

ОМВД России по Локтевскому району

лейтенант внутренней службы

Петросян Инна Владимировна

Официальный сайт Локтевского района