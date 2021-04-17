Сегодня в Горняке: 17.04.2021: Полиция информирует: ОМВД России по Локтевскому району объявляет набор для замещения вакантных должностей

Сегодня в Горняке: 17.04.2021: Полиция информирует: ОМВД России по Локтевскому району объявляет набор для замещения вакантных должностей

17.04.2021 0 Автор Горняк22

ОМВД России по Локтевскому району объявляет набор для замещения вакантных должностей

 

Достойная заработная плата, социальные гарантии.

Предъявляемые требования:
-наличие образования от среднего (полного) общего до любого высшего;
-возраст от 18 до 35 лет;
-годные по состоянию здоровья;
-наличие службы в Вооруженных силах РФ (для мужчин);

Справки по телефону 3-28-43

Инспектор ГРЛС
ОМВД России по Локтевскому району
лейтенант внутренней службы
Петросян Инна Владимировна

Официальный сайт Локтевского района

РубрикаГорняк

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