Сегодня в Горняке: 17.03.2021: Уведомление о необходимости регистрации прав на объекты недвижимости и земельные участки

Уведомление о необходимости регистрации прав на объекты недвижимости и земельные участки

Обращаем Ваше внимание на то, что только государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним — это юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, перехода или прекращения прав на недвижимое имущество.

Согласно Федерального закона «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» от 04.07.1991 № 1541-1 право собственности на жилое помещение, приобретенное в порядке приватизации, возникает с момента регистрации права в Едином государственном реестре недвижимости.

Вам необходимо провести анализ своей недвижимости на предмет наличия государственной регистрации прав и при необходимости зарегистрировать права собственности на жилые помещения в соответствии с действующим законодательством.

Согласно п. 1 ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в Российской Федерации является платным. Формами платы за использование земли являются земельный налог (до введения в действие налога на недвижимость) и арендная плата.

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