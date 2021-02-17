Сегодня в Горняке: 17.02.2021: Уважаемые воины-интернационалисты! • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

Уважаемые воины-интернационалисты!от 15 февраля 2021 года

Сердечно поздравляем Вас с 32-й годовщиной со дня вывода советских войск из Республики Афганистан!

15 февраля 1989 года был завершен вывод советских войск из Афганистана. С тех пор эта дата отмечается, как День памяти воинов – интернационалистов.

Земной поклон Вам, Солдаты России, честно и до конца исполнившие свой долг! В этот день хочется выразить огромное уважение тем, кто, находясь в «горячих» точках», добросовестно исполнял свой гражданский долг и оставался верным присяге до конца. Самоотверженность, с которой наши парни принимали участие в урегулировании вооружённых конфликтов, доказали, что они достойны героизма отцов и дедов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны.

Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на этой войне своих родных и близких, своих мужей и детей, а также отдаём дань уважения всем участникам тех событий.

Выражаем Вам искреннюю поддержку, уважение и благодарность за силу, мужество и порядочность, за личный вклад в дело военно-патриотического воспитания молодого поколения Локтевского района. Желаем крепкого здоровья, отличного настроения, веры в себя, в своих близких и друзей. Будьте счастливы и не теряйте оптимизма!

С уважением, глава района

Г.П. Глазунова

Официальный сайт Локтевского района