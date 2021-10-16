Сегодня в Горняке: 16.10.2021: Внимание отключение электроэнергии! |
Внимание отключение электроэнергии!
18.10.21 г. Горняк с 09-00 до 17-00 ул. Фабричная (1а, 1б), ул. Дальняя (1-12), ул. Вокзальная (чет 2-56), ул. Вокзальная (неч. 1-49), ул. Станционная(3).
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