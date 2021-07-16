Сегодня в Горняке: 16.07.2021: Полиция информирует: ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!
Алтапресс: Чтобы люди могли отдохнуть от людей. Репортаж altapress.ru из далекого-далекого Чарышского, где знают толк в агротуризме
Похожие записи:
Сегодня в Горняке: 15.07.2021: Внимание отключение электроэнергии! |
Внимание отключение электроэнергии! 15.07.21 Горняк с 09-00 до 10-30 автостанция, м.Ассорти, АЗС(Магробян), АЗС(Спектр XXI), пекарня, ГАЗС, ул.Молодежная-чет(82-90), ул.Молодежная-неч(51-109), ул.Шахтерская-ч(60-108),...
К Новым Рубежам: В ООО «Александра» выявлены нарушения
В июне 2021 года прокуратурой Локтевского района проведена проверка соблюдения требований законодательства в деятельности ООО "Александра", которое содержит на своем...
К Новым Рубежам: Алтайский эксперт нашел «весомый аргумент» в пользу «СПУТНИКА V»
В одном из авторитетных научных журналов мира — британском Nature – опубликована статья, посвященная анализу российской вакцины против коронавируса "Спутник...
К Новым Рубежам: Пожароопасный сезон в Алтайском крае продолжается
Сохраняется высокий класс пожарной опасности. Причина половины лесных пожаров в текущем году – грозовые разряды. Но во многих случаях огонь...
К Новым Рубежам: С 28 июня изменились условия предоставления ежемесячного пособия на ребенка
Теперь при определении права на выплату учитываются не только доходы семьи, но и ее имущественная обеспеченность. . Пособие на детей...
К Новым Рубежам: Более 18 миллионов рублей на развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае
Министерство спорта Алтайского края информирует о ходе реализации в регионе федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" в...